La concepción que se tiene sobre la realidad virtual está asociada generalmente con la industria de los videojuegos; sin embargo, esta tecnología está cambiando para siempre a un gran número de sectores, como la educación, la comunicación, la manufactura, la construcción y, además de un largo etcétera, también se está metiendo fuertemente en la medicina, según se explica en el artículo «Realidad virtual en medicina, factor clave para la capacitación de los médicos del futuro» publicado por Generalia.

«En algunos casos, la RV médica implica el uso de los clásicos audífonos; en otros, las gafas 3D y las pantallas de video especiales brindan una experiencia similar a la de la realidad virtual», concretan.

La RAE define Realidad Virtual (RV) como la representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real. La Realidad Virtual (VR por «virtual reality») es una ciencia basada en el uso de sistemas informáticos que genera en tiempo real representaciones de la realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella, aunque en realidad no se trate más que de ilusiones perceptivas sin ningún soporte físico y que únicamente se da en el interior de los ordenadores, define el experto Pedro Andrés Novillo.

Fue en 1986 cuando Jaron Lanier acuñó el término «realidad virtual» y en 1995 cuando publicaron uno de los primeros informes llamado «Virtual reality graded exposure in the treatment of acrophobia: A case report». Se trataba del caso de un paciente con acrofobia (miedo a las alturas) que acudía dos veces por semana a una sesión donde utilizaban la VR para lidiar con la ansiedad, angustia y otros síntomas. Los resultados mostraron que con la introducción de la realidad virtual, el paciente se encontraba ante un escenario que reducía su miedo con mayor éxito y, por lo tanto, la RV fue un método eficaz de tratamiento. Desde entonces, este tipo de tecnología se ha expandido hasta aplicarse en campos muy diversos.

Usos en la Medicina

La Realidad Virtual se emplea ya desde la formación de los nuevos médicos, enfermeros y fisioterapeutas. El simulador de entrenamiento médico Virtamed tiene como objetivo transferir las habilidades del terreno virtual al quirófano. A través de varias aplicaciones clínicas se ofrece a los estudiantes un entorno de entrenamiento realista que reduce el tiempo y el coste de la capacitación y anula el riesgo de cometer errores.

Este simulador tiene su aplicación, por ejemplo, el entrenamiento para la realización de artroscopias en rodilla, hombro, cadera y tobillo o en el campo de la obstetricia y ginecología, desde ultrasonido obstétrico hasta la transferencia de embriones y la colocación del DIU. Además, el simulador incluye entrenamiento médico en urología, cirugía laparoscópica y cirugía ginecológica, entre otros.

Osbtetricia y ginecología

Ultrasonido obstétrico transvaginal del primer trimestre. La sensación táctil realista de la sonda transvaginal facilita la transferencia de habilidades del simulador de ultrasonido al paciente. Centrándose en las edades fetales entre 5 y 12 semanas, los médicos aprenden a evaluar la viabilidad del feto del primer trimestre, incluidos los embarazos de ubicación desconocida y los embarazos ectópicos.

Ultrasonido obstétrico transabdominal del segundo trimestre. El primer simulador que incorpora el protocolo de escaneo 20+2. Ofrece el enfoque más sistemático para examinar el feto en el primer y segundo trimestre. Equipado con una sonda patentada que permite una navegación libre por todo el abdomen, la experiencia del simulador es lo más cercana posible a la configuración de la vida real. Los médicos pueden practicar en más de cien casos, varias posiciones fetales, diferentes ubicaciones de la placenta e imágenes «doppler». La edad fetal oscila entre 10 y 26 semanas.

Transferencia embrionaria

Desarrollado en colaboración con la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), se utiliza para el entrenamiento en transferencia de embriones en Fertilización In Vitro e Inseminación Intrauterina.

Colocación del DIU

Los casos de capacitación de diversidad enseñan a los médicos cómo insertar dispositivos intrauterinos (DIU) de manera segura en úteros antevertidos o retrovertidos, junto con casos de pacientes nulíparas o nulíparas. Los casos repetibles ayudan a los alumnos a dominar rápidamente las habilidades motoras relevantes mientras manipulan y colocan correctamente los insertos de forma segura. Una vez más, la escala de comodidad del paciente proporciona información inmediata sobre la seguridad y la calidad del procedimiento. Las vistas exteriores y las herramientas fantasma guían al alumno durante las primeras prácticas. Posterior

Urología

Permite a los alumnos adquirir experiencia en la extracción de tejido prostático con ThuLEP y HoLEP. El tamaño de la próstata oscila entre 55 y 90 gramos. Los alumnos aprenden a utilizar diferentes configuraciones de potencia y técnicas láser, como la vaporización, la enucleación o la vaporesección. El manejo seguro de la fibra láser sin ningún daño para el paciente virtual es uno de los principales objetivos de aprendizaje de este entrenamiento de HBP con láser.

Cirugía: La realidad virtual también puede adaptarse al campo de la cirugía. Con ayuda de programadores y modeladores 3D se puede reproducir con exactitud la anatomía del paciente, con la intención de practicar la operación antes de llevarla a cabo.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a través de su Fundación de Investigación Biomédica y la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos, junto a la empresa española Exovite, ha llevado a cabo un proyecto pionero en el mundo que ha permitido que el dispositivo de realidad mixta Microsoft HoloLens se haya utilizado en una cirugía real, concretamente en un tumor muscular maligno.

Alzhéimer

Existen técnicas de realidad virtual que pueden ayudar a los enfermos a recuperar capacidades cognitivas. Se realizan mediante la reproducción de imágenes del pasado. El objetivo de este sistema es potenciar la concentración del paciente y mejorar su actitud, ya que la apatía o la falta de concentración son problemas que derivan de esta enfermedad. Estos métodos se realizan a través de la reproducción de eventos, experiencias o reuniones familiares que pueden estimular la memoria del paciente.

Reducción del dolor y fobias

Fobias

Según MedlilnePlus, una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobias. La acrofobia es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas, el agua, volar, los animales y la sangre.

Con la realidad virtual se pretende exponer al paciente, de forma progresiva, a sus miedos en un ambiente artificial. Por ejemplo, un paciente con fobia a las arañas se colocará el casco de realidad virtual, y se encontrará con el insecto a una cierta distancia. En un principio, el animal estará lejos y podría parecer hasta un dibujo animado, progresivamente, el animal irá tomando forma y se encontrará más cerca del paciente. Lo que se pretende es reducir los umbrales de ansiedad de una forma progresiva.

Algunas ventajas de utilizar la realidad virtual para el tratamiento de las fobias son: En todo momento el profesional podrá controlar y modificar el grado de interacción del entorno con el paciente. Mayor participación de las personas, que preferirán tratarse con realidad virtual antes que enfrentarse al miedo en vivo; los efectos que se experimentan en realidad virtual permanecen en la realidad. Los resultados obtenidos y las sensaciones se generalizan en los ambientes reales; y no merece la pena entrenar la imaginación puesto que el método tradicional para enfrentarse a las fobias es imaginarse la situación y con la realidad virtual evitaremos este tramo, exponiendo al paciente al problema y agilizando el proceso.

Síndrome del «miembro fantasma»

Es la percepción del dolor que tiene una persona con un miembro amputado. El cerebro sigue enviando impulsos a la zona amputada y la ausencia de estímulos genera dolor. En este caso, la realidad virtual permite que el paciente pueda restaurar el estado cerebral anterior a la amputación. El sistema se lleva a cabo con un monitor, una cámara y colocando un marcador en el muñón. El paciente ve los movimientos en el monitor gracias a unos electrodos que captan la actividad eléctrica de los músculos.