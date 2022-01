Ángela Quintas, experta en alimentación, adelgazamiento y reparación digestiva, ha presentado esta semana en Madrid su cuarta obra, editada por Planeta. Bajo el título «¿Por qué me duele la tripa?», la autora pretende identificar, entender y reparar las enfermedades del aparato digestivo.

A lo largo de 303 páginas y en diez capítulos, Quintas nos ofrece las herramientas y claves para entender qué es la microbiota, cómo actúan las bacterias, qué alimentos sientan bien y por qué, cómo combatir el colon irritable o la hernia de hiato, cómo usar los probióticos, qué platos ayudan a adelgazar sin pasar hambre, etc.

¿Cambios de humor?, ¿problemas de piel?, ¿dolores de cabeza?… «Una mala alimentación puede tener mucho que ver con todo esto», asegura la experta en el volumen, que recoge, además, menús y recetas para cada patología: candidiasis o ganas de comer a todas horas; el sobrepeso y la obesidad; el estreñimiento; alergias o intolerancias; el helicobacter Pylori; la hernia de hiato; la disbiosis grave; el déficit de Dao o la diverticulitis.

La autora, que ha centrado su esfuerzo en los últimos años en formarse en microbiota, probióticos, reparación digestiva y divulgación nutricional, ha publicado con Planeta otras tres obras: «Adelgaza para siempre» (2017); «Las recetas de Adelgaza para siempre» (2018) y «El secreto de la buena digestión» (2020).

PREGUNTA: ¿Qué le motivó a dar el salto de la Química Orgánica y la Química Clínica a la Nutrición?

RESPUESTA: Cuando terminé la carrera de Químicas, sabía que me quería dedicar al mundo de la nutrición pero la diplomatura de Dietética y Nutrición aún no existía. Siempre me ha apasionado el mundo de la alimentación y por ello decidí abrirme camino en este sector, formándome: hice un máster en Nutrición y empecé el doctorado. Poco a poco me he ido dando cuenta de que la Química Clínica me ha abierto las puertas a un mundo apasionante.

P.- ¿Qué le aporta el mundo de la Nutrición?

R.- Realmente me aporta todo. La nutrición es la base del equilibrio y del bienestar. De los alimentos obtenemos esa ‘gasolina’ que hace que nuestro cuerpo funcione correctamente. También es una forma de relacionarnos con los demás, ¿quién no se reúne con amigos o familiares alrededor de una buena mesa? Lo que realmente importa es la calidad de esos alimentos, es decir, la buena gasolina.

P.- Trabaja en la radio, tiene una clínica, escribe libros y es profesora de la UNED, ¿Cómo es un día en la vida de Ángela?

R.- Mi día a día es muy activo. Lo que más me gusta es tener la oportunidad de hacer cosas distintas. La consulta me aporta ese crecimiento que consigues cuando estás en contacto directo con el paciente, tanto profesional como personalmente. La docencia siempre me ha gustado, fui profesora de bachillerato durante seis años y es algo que forma parte de mí, ser docente. La radio es otra de mis grandes pasiones, poder llegar a tanta gente está siendo todo un reto y una diversión. Y los libros han sido algo distinto, me han supuesto un gran esfuerzo, pero una gran recompensa.

P.- ¿Cuál es el libro que más le ha costado escribir? ¿Y el que más ha disfrutado?

R.- Pienso que el tercero, «El secreto de la buena digestión», es el que más me ha costado escribir. Este libro fue un cambio con respecto a los dos anteriores. Los primeros están más enfocados al mundo de la nutrición. Y, en cambio, el tercero es más especializado, está enfocado a la microbiota, su funcionamiento y sus necesidades. Y el que más he disfrutado es el último, «¿Por qué me duele la tripa?», porque he plasmado en él mi experiencia en reparación digestiva para distintas patologías, y recetas para cada una de ellas.

P.- Lleva más de 15 años dedicándose a la nutrición. Durante este periodo, ¿han cambiado los hábitos alimenticios de la población? ¿Han mejorado o empeorado? ¿Se puede decir que comemos mejor ahora o comemos peor?

R.- Según van pasando los años, estamos más ocupados y estresados, en resumen, tenemos menos tiempo, esto lo sabe la industria alimentaria que cada vez saca más recursos para facilitarnos las cosas y, en su mayoría, no siempre son sanos. Aunque en los últimos años, cuidarnos está más a la orden del día, y cada vez son más los restaurantes que ofrecen facilidades con comida sana y rica. Podríamos hablar de que la población puede estar dividida en dos: los que el estrés y el correr de cada día les lleva a elegir alimentos de peor calidad y entran en un bucle de malos hábitos. Y otra parte de la población que cada vez está más informada de la importancia de llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, cuidar las horas de sueño y manejar el estrés, y esto les lleva a comer mejor y a cuidarse más.

P.- ¿Se puede decir que hay alimentos de moda y no de moda? Hace unos años el aceite de oliva era peor que el de girasol y ahora es todo lo contrario. El huevo, la mantequilla y la margarina…

R.- Sí, hay alimentos de moda y otros alimentos que están de moda demonizarlos. Suelen ser alimentos que están en el punto de mira, ya sea porque se les atribuyen propiedades milagrosas o por todo lo contrario. Lo más importante es entender que ningún alimento es bueno o malo en concreto, habría que indagar mucho más y mirar el contexto de cada persona.

P.- ¿Ha aumentado el número de personas con problemas digestivos en los últimos años? ¿Por qué?

R.- Sí han aumentado. Puede deberse al estrés crónico al que estamos sometidos, la calidad de nuestra alimentación, el sobrepeso y la obesidad, el consumo desmedido de medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, antibióticos, antiinflamatorios, etc.

P.- ¿En qué franja de edad se dan con más frecuencia los malestares intestinales?

R.- Actualmente estos malestares no entienden de edad. En consulta nos encontramos con casos de molestias intestinales en todas las edades, desde niños hasta ancianos.

P.- ¿Cuáles son las dolencias más frecuentes?

R.- En consulta nos encontramos, sobre todo, con casos de Helicobacter Pylori, reflujo, hernia de hiato, cándida intestinal, disbiosis, diverticulitis y estreñimiento.

P.- Dice que «una mala alimentación puede tener mucho que ver con cambios de humor», pero, ¿afectan los cambios de humor al sistema digestivo?

R.- Sí, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. En él también se fabrican parte de neurotransmisores, como es el caso de la serotonina y la dopamina. La serotonina, también conocida como hormona de la felicidad, se fabrica a partir de un aminoácido esencial llamado triptófano y está relacionada con el control de las emociones y estado de ánimo. Incluso, si fabricamos poca cantidad de serotonina podría vincularse con estados depresivos. La dopamina, se relaciona con la capacidad de atención y actividad motora. Por lo que es muy importante llevar una buena alimentación y cuidar nuestra microbiota para que todo funcione correctamente.

P.- El ritmo de vida actual, ¿puede ser causa de muchos de los malestares digestivos aunque se lleve una dieta adecuada?

R.- Sin duda. El cerebro y el sistema digestivo están altamente relacionados. Como ya le he comentado en preguntas anteriores, tanto el estrés crónico como un desequilibrio en la fabricación de serotonina y dopamina pueden acabar desarrollando diferentes patologías digestivas.

P.- Actualmente disponemos de demasiada información sobre dietas, cualidades de los alimentos, etc ¿Crea esto problemas mayores que el desconocimiento?

R.- En muchas ocasiones sí. Sobre todo cuando esa información no es del todo correcta o se está usando en un contexto erróneo.

P.- ¿Es habitual encontrarse con personas que no son conscientes de que están llevando una dieta inadecuada?

R.- Sí. Es normal dejarnos llevar por cosas que nos han dicho, hemos oído o leído y estemos llevando una alimentación que no es la más adecuada para nosotros. Por eso es muy importante, que sea cual sea nuestro objetivo, acudamos a un especialista que nos guíe.

P.- ¿Es fácil revertir el daño causado por una mala alimentación?

R.- En la mayoría de los casos es fácilmente reversible. Nunca es tarde para empezar a cuidarnos y mejorar nuestros hábitos, no solo de alimentación, sino también de actividad física e higiene del sueño. Poco a poco nuestro cuerpo nos irá demostrando lo agradecido que es.