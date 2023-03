Fact checked

El eritritol es un edulcorante sin calorías que se ha puesto de moda en la industria alimentaria gracias a su versatilidad y a su potente sabor dulce. Se trata de un endulzante con muy pocas calorías y de bajo nivel glucémico, por eso se ha vuelto viral en el mundo del fitness para elaborar recetas saludables. Pero, recientemente se han publicado un estudio que relaciona el consumo de ertritol con el riesgo cardiovascular.

La secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación (SEDCA) y profesora de Nutrición de la Universidad Europea, Andrea Calderón, en entrevista a OKSALUD, nos habla de qué es exactamente el eritritol, sus usos y sus peligros.

PREGUNTA.- ¿Qué es el eritritol?

RESPUESTA.- El eritritol es un polialcohol endulzante. La palabra polialcohol significa que procede de moléculas derivadas de azúcares que se han hidrogenado a nivel industrial o que se han incorporado grupos grupos de hidroxilo (OH). El eritritol, en concreto, normalmente se obtiene de la fermentación de levaduras y hongos específicos. Estos polialcoholes se emplean como edulcorantes en la industria alimentaria para sustituir al azúcar. Su interés reside en su potente sabor dulce y en su contenido reducido de calorías. Se considera que no contiene aporte calórico, básicamente, porque nuestro intestino delgado casi no lo puede absorber, a diferencia del azúcar, razón por la que es directamente excretado sin llegar a pasar a sangre. Por esa razón se le considera una sustancia con muy bajo índice glucémico (no produce pico de glucemia en sangre).

P.- ¿Cómo se consume? ¿Se encuentra de forma natural en los alimentos?

R.- El eritritol podemos comprarlo directamente, siendo su presentación en forma de un polvo blanco, con el que podemos endulzar lo que queramos: café, repostería, yogur… al gusto de cada uno. Como resiste muy bien al calor y al horneado, se puede utilizar en repostería de cualquier tipo: galletas caseras, bizcochos, tortitas… También podemos encontrar productos procesados que ya vienen endulzados con eritritol, destacando su presencia en: galletas, dulces y bollería. Para saber si un producto lo lleva, debemos mirar en la lista de ingredientes. Puede aparecer con su nombre o con la nomenclatura del aditivo edulcorante que es eritritol: E968. Además, puede encontrarse en pequeña cantidad encuentra en algunas frutas como melón, sandía, peras, uvas.

P.- ¿Está presente en nuestro día a día, por ejemplo, en los edulcorantes que tomamos en las cafeterías?

R.- No suele encontrarse en las cafeterías en el día a día, excepto en algunas muy concretas. Normalmente en encontramos azúcar blanco/moreno… y como edulcorante sacarina o similares. El eritritol es menos económico, y además, en el café, suele ser menos aceptado. Pensemos que tenemos que echar más cantidad que de azúcar para obtener un dulzor similar. Su poder endulzante es menor que el del azúcar blanco (sacarosa), en torno a un 70%. Es decir, que para obtener el mismo dulzor que del azúcar, tenemos que añadir por cada cucharada de azúcar (10g), una cucharada y media de eritritol (15g). De todas formas, el sabor no es del todo igual, por lo que hay personas que les gusta más y otras que no les convence. Además, su coste es bastante más alto, costando medio kilo, en torno a 8-13€ de media.

P.-¿Qué riesgos tiene para la salud?

R.- El eritritol no ha demostrado tener efectos perjudiciales para la salud, excepto que, al igual que cualquier otro polialcohol, un consumo elevado puede relacionarse con alteraciones gastrointestinales sin gravedad, destacando flatulencias o un efecto laxante, ya que la parte no absorbida pasará al colon, donde puede fermentarse por la microbiota intestinal. Esa es la razón por la que algunos productos como los chicles endulzados con polialcoholes (sorbitol, eritritol, etc.) indican que «un consumo excesivo puede tener efecto laxante». De hecho, se han encontrado algunos efectos positivos del eritritol, aunque su principal beneficio procede de la sustitución del azúcar. Se ha visto que no es cariogénico (no produce caries) a diferencia de los azúcares, e incluso, podría ser un protector bucal. Aunque no aporta calorías, algunos estudios apuntan a que podría contribuir a aumentar las hormonas de la saciedad, pero se requieren más estudios para corroborarlo. Y, por último, la evidencia previa en relación a riesgo metabólico o cardiovascular, es prácticamente ausente en humanos. Actualmente no hay estudios sólidos que afirmen que el eritritol consumido en una cantidad lógica (incluso usado de forma habitual) genere ningún riesgo para la salud.

P.- Recientes estudios lo asocian a un mayor riesgo cardiovascular, ¿es cierto? ¿Es seguro consumirlo?

R.- El eritritol es seguro y así lo determina la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que es el organismo competente para ello. Un consumo habitual de eritritol es seguro y no supone un riesgo para la salud. Todos los estudios que se han hecho hasta ahora con polialcoholes y en concreto con este, el eritritol, han mostrado que más allá de leve sintomatología gastrointestinal si se abusa de él, no supone ningún peligro. Además, casi el 100% no se absorbe. Actualmente, es uno de los temas del momento porque hace unos días se publicaron una serie de titulares sensacionalistas y erróneos sobre su peligro, por un supuesto aumento del riesgo de infartos o problemas cardiovasculares. Pero lo cierto es que, si leemos el estudio con detenimiento, comprobamos que la metodología que han empleado no permite establecer relación causa-efecto; y es que asociación no significa causalidad. El estudio no concluye ni tiene capacidad de concluir que el eritritol aumente el riesgo de ninguna patología. Además, el estudio se realiza en personas con patologías previas, no sanas, con factores de riesgo cardiovascular que podrían perfectamente sesgar el estudio. Se requiere investigación futura, sobre todo un estudio prospectivo (de seguimiento) durante incluso muchos años, para demostrar el efecto real que pudiera tener este eritritol.

P.- ¿Habría que evitarlo en nuestra alimentación diaria? ¿Por qué se podría sustituir?

R.- Un consumo habitual de eritritol es seguro y no supone un riesgo para la salud. En mi opinión, en España el consumo de azúcar es mucho más alto del recomendado por la Orgaización Mundial de la Salud) OMS, yéndonos a datos como un consumo de 70-80 gramos de azúcares añadidos o libres al día, respecto a los 20-25 gramos de máximo recomendado. Por lo que, ante la urgencia de reducir la ingesta de azúcar en población general, es interesante emplear sustitutivos como edulcorantes que pueden suponer buena estrategia para la «transición», no como meta final. Es decir, que si necesitamos endulzar todo (café, yogur, zumo…) a diario, ninguna alternativa es buena para consumir en tan alta cantidad. Si el objetivo es endulzar puntualmente bollería casera o algún alimento al que nos guste dar un toque dulce, todos pueden servir, siendo el eritritol una muy buena opción. Lo importante es que los edulcorantes usados de manera abusiva (refrescos sin azúcar, galletas edulcoradas, yogur edulcorado…) no solucionan el problema, sino que lo enmascaran, ya que nos ponen un umbral de dulzor tan alto, que hasta el sabor dulce naturalmente presente en alimentos como las frutas o somos capaces de valorarlo. Por lo que sea cual sea el endulzante que empleemos, el foco será reducir la cantidad progresivamente.