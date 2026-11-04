Almudena Herraiz, ortodoncista: «La limpieza dental profunda es un tratamiento más exhaustivo. El blanqueamiento dental es algo completamente distinto»

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«Una limpieza de sarro es una higiene más profunda, es decir, nosotros nos cepillamos con el cepillo de dientes y vamos eliminando la placa y las bacterias que se van acumulando diariamente», explica Almudena Herraiz, ortodoncista y divulgadora en redes sociales. «Por mucho que nos cepillemos, el sarro no salta, no se cae. Eso es lo que con una higiene dental elimina el dentista. Cuando hacemos una higiene dental, tenemos un efecto que parece que el diente está más blanco», aclara.

Para llevar a cabo la limpieza, en primer lugar, se retira el sarro acumulado en la parte superior de la línea de las encías mediante una punta de ultrasonidos. Después, se limpia la zona situada por debajo del borde de las encías para dejar la superficie del diente lisa y eliminar las irregularidades provocadas por el sarro. A continuación, se realiza un pulido dental con gomas o cepillos específicos y una pasta profiláctica para eliminar las manchas de, por ejemplo, café o tabaco. Para ello, también se puede utilizar agua a presión mezclada con un bicarbonato especial. Por último, el dentista aplica un gel antiinflamatorio sobre las encías para aliviar posibles molestias.

Limpieza y blanqueamiento dental: en qué se diferencian

#dentista #higienedental #alineadores ♬ sonido original – Almudena Herraiz Ortodoncista @almuherraizortodoncia ¿Es lo mismo una limpieza de sarro que un blanqueamiento dental? No. Una limpieza de sarro es una higiene más profunda de las cosas que no podemos eliminar con el cepillado diario. Un blanqueamiento es una técnica para bajar unos tonos de color del diente y que se vea más blanco. Si quieres que te asesoremos, ven a nuestra clínica dental en Barcelona, 📍calle Aribau 279, o entra en el link de la bio. #ortodoncista

A continuación, Herraiz explica en qué consiste el blanqueamiento dental: «es otra cosa, una técnica en la que buscamos, sobre el color de un diente que está limpio, que baje unos tonos. Cuando blanqueamos buscamos un diente más bonito». En esta línea, recomienda acudir al dentista para realizar una higiene bucodental al menos una vez al año, mientras que la frecuencia de los blanqueamientos debe adaptarse a las necesidades de cada persona. Para terminar, Almudena alerta de los problemas que puede ocasionar la acumulación de sarro; puede favorecer la aparición de enfermedades periodontales y contribuir a la pérdida del hueso que sostiene los dientes.

«La diferencia principal radica en su función: la limpieza de sarro es un tratamiento de salud y prevención, mientras que el blanqueamiento es un tratamiento estético. Es recomendable realizar una limpieza de sarro antes de cualquier blanqueamiento para asegurar que los dientes estén sanos y libres de placa, lo que permitirá un resultado más uniforme y efectivo».

Gingivitis y periodontitis

La gingivitis es una inflamación de las encías causada por la acumulación excesiva de placa bacteriana en esta zona. Sus síntomas son fáciles de reconocer: las encías se enrojecen y sangran, una señal que puede detectar cualquier persona. Ante estos indicios, es importante mejorar los hábitos de higiene bucodental y acudir al dentista para realizar una limpieza profesional. La gingivitis puede revertirse con un tratamiento adecuado, pero si no se aborda a tiempo puede evolucionar hacia una enfermedad más grave y permanente: la periodontitis.

Esta patología provoca una infección más profunda de las encías que puede afectar al hueso encargado de sostener los dientes y acabar ocasionando su pérdida. Además, las bacterias presentes en la boca pueden pasar al torrente sanguíneo, lo que supone un riesgo añadido para determinados pacientes, como las personas con diabetes o las mujeres embarazadas. También se ha relacionado la enfermedad periodontal con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares.

Causas

La gingivitis y la periodontitis tienen como principal origen la acumulación de placa bacteriana en los dientes y las encías. Se trata de una película pegajosa formada por bacterias y azúcares que aparece continuamente en la boca. Cuando no se elimina de forma adecuada, puede provocar inflamación e infección en el tejido gingival. Entre los factores que favorecen su aparición se encuentran una higiene bucodental insuficiente, la falta de cepillado y de uso de hilo dental, el tabaquismo, la edad avanzada y la diabetes. También influye tener un sistema inmunitario debilitado, como ocurre en personas con VIH/SIDA, ya que puede aumentar la predisposición a desarrollar enfermedades periodontales.

Otros factores que pueden afectar a la salud de las encías son los cambios hormonales durante el embarazo, que pueden aumentarr su sensibilidad y favorecer la gingivitis. Por este motivo, es importante acudir al dentista durante esta etapa. Asimismo, determinados medicamentos pueden reducir la producción de saliva, cuya función es proteger los dientes y las encías. La predisposición genética también puede influir, ya que algunas personas son más vulnerables a estas patologías. Por último, una alimentación deficiente en nutrientes esenciales puede debilitar las defensas del organismo y dificultar su capacidad para combatir las infecciones.