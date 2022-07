La alimentación infantil en verano: nuevas rutinas y diferentes necesidades

Es una realidad que el calor y el verano influyen tanto en la alimentación infantil como en el desarrollo de nuestras rutinas habituales y, por ello, desde Nutribén ofrecen algunos consejos para que tu bebé pueda adaptarse a esta época de la mejor forma posible. Así, la nutricionista, Belén Alonso, se centra en los puntos y temas más recurridos entre los padres.

Hidratación. Belén Alonso corrobora la importancia de estar bien hidratados en plena estación estival: «Durante los meses de verano, el desgaste y el cansancio provocados por el calor pueden aumentar las necesidades de nutrientes que nos pide el cuerpo. Hay que recordar que ahora es más importante que nunca mantener a los peques fresquitos y bien hidratados. Si tu bebé se encuentra en periodo de lactancia exclusiva, recuerda que la leche le aporta toda el agua que necesita, por lo que no debes ofrecerle agua. Si tu peque es mayor de 6 meses, ya puedes empezar a ofrecerle agua, aunque no te la pida».

Cambios en las rutinas. Normalmente, estamos acostumbrados a cumplir con un horario establecido que se adecúa perfectamente al organismo del bebé, y por eso hacemos lo posible por cumplirlo a rajatabla. Aunque claro, en época veraniega, es muy común que se vea alterado en cierto punto. Belén Alonso tranquiliza a los papás y enfatiza en que «no pasa nada. Durante el verano a todos nos cambian las rutinas y lo más seguro es que a tu peque también. Intenta que no experimente cambios bruscos de rutina en lo que a la alimentación se refiere. Cuando cambiamos su rutina pueden tardar un poco en acostumbrarse, recuerda que la paciencia es tu mejor amiga y que tu peque siempre debe estar en un ambiente feliz y agradable”.

Despertarle para comer. Es frecuente que se nos pase la hora de la comida porque nuestro bebé está dormido. Para este tipo de situaciones, Belén Alonso da su opinión: «siempre soy partidaria de dejarles descansar, ya que ellos son capaces de gestionarse en ese sentido. No le despiertes si se acaba de dormir, si ya ha dormido su hora y media y todavía estas a tiempo de darle la cena, despiértale despacio y con cariño. Aunque, por ejemplo, si un día se ha quedado dormido tarde y no le ha dado tiempo a cenar, no te preocupes, al día siguiente será capaz de autorregularse de nuevo con la comida».

Alimentos más recomendados. Las frutas son alimentos que ofrecen innumerables ventajas para los niños, ya que contienen un alto contenido de agua y aportan nutrientes como vitaminas, minerales o fibra, que ayudan a mantener y cuidar su salud. Belén Alonso recomienda que «una buena opción para los meses de calor es ofrecer opciones frescas de alimento como un pouch de fruta en la piscina, en la playa o en la montaña». Belén Alonso afirma, además, que «podemos introducir algún formato divertido que le resulte cómodo para llevarlo a la playa, a la piscina o a un restaurante, como son los Fruta&GO! de Nutribén, que son una buena opción para esos momentos en que queramos ofrecerles la fruta de manera fácil, divertida y aséptica».