Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Profesionales de la Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) han detectado un enterovirus polio (VDPV) tipo vacunal en dos estaciones depuradoras del Baix Llobregat (Barcelona) durante los trabajos rutinarios de vigilancia virológica de las aguas residuales.

Se notificó el 7 de septiembre desde la red de monitorización de aguas residuales de Cataluña de la Consejería de Salud de la Generalitat, y ya se ha iniciado la investigación epidemiológica y actuaciones pertinentes desde Salut Pública, informa el departamento en un comunicado, recogido este martes.

La Agencia de Salud Pública subraya la importancia de los «altos niveles de vacunación de la población» y agradece el trabajo realizado por parte de la red de vigilancia epidemiológica en coordinación con entidades para detectar y evaluar el riesgo.

La detección de enterovirus polio se ha realizado en unas muestras de aguas residuales de las depurados del Baix Llobregat, recogidas el 2 de septiembre y, según el análisis genético inicial, «se trataría de un poliovirus 3 derivados de vacuna oral atenuada (VDPV3) con capacidad infectiva».

En el momento de la alerta se notificó al Centro de Coordinación de alertas Emergencias Sanitarias (CCAES), se enviaron muestras al Centro Nacional de Microbiología (CNM) y se implementaron las actuaciones establecidas en el Plan de Acción de España para la Erradicación de la Poliomelitis.

Las acciones incluyeron la búsqueda y vigilancia activa de casos en los centros asistenciales; análisis virológico periódico en aguas residuales; y evaluación de coberturas de vacunación, en búsqueda de población susceptible o de riesgo.

Sobre la polio

La poliomielitis, o polio, es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus. Afecta principalmente al sistema nervioso y puede provocar desde síntomas leves hasta parálisis irreversible.

Causas y transmisión

El agente causal es el poliovirus, que se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal-oral (consumo de agua o alimentos contaminados) o, en menor medida, a través de secreciones respiratorias.

El virus se multiplica en el intestino y puede llegar al sistema nervioso central.

Síntomas

La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, pero cuando aparecen, pueden ser:

Leves: fiebre, cansancio, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello, dolor en las extremidades.

Graves (menos del 1% de los casos): parálisis súbita, generalmente en las piernas, que puede ser permanente. En algunos casos, afecta a los músculos respiratorios y puede causar la muerte.

Prevención

La polio no tiene cura, pero sí se puede prevenir con la vacunación.

Existen dos tipos de vacunas: