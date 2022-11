Los datos recogidos de la encuesta ‘Access to Care’ en torno al estudio realizado por Patient Access Partnership confirman que tan sólo el 14% de los pacientes afectados por la migraña acceden a los fármacos más innovadores para mitigar esta dolencia. De la encuesta se han extraído numerosas conclusiones en relación a la atención y tratamientos que reciben en España las personas afectadas por esta enfermedad.

No sólo ha quedado al descubierto la complicación de acceder a la medicación adecuada, sino que también se han revelado vacíos en la atención primaria como deja ver una de las pacientes afectadas: «Me he encontrado médicos de Atención Primaria que me han facilitado acceso al especialista, pero tengo compañeros a quienes les han recetado durante años paracetamol o ibuprofeno», asegura la paciente Verónica Sáez.

La directora ejecutiva de la Alianza Europea de Migraña y Cefalea (EMHA, por sus siglas en inglés), Elena Ruiz de la Torre, asegura que la migraña sigue siendo «la gran desconocida», e, incluso, «despreciada»por parte del sistema sanitario», y recuerda que «un infradiagnóstico y un tratamiento inadecuado pueden provocar la cronificación del dolor, así como otras patologías secundarias a la migraña, como la depresión».

Desde la Atención Primaria

En España se tarda una media de más de cinco años en acceder a un tratamiento para la migraña, según indican los datos recogidos en la encuesta ‘Access to Care’ lo que a juicio del neurólogo Pablo Irimia se debe a que «hay un problema en el diagnóstico en los médicos de Atención Primaria». El neurólogo mantiene que «hay pocas horas de formación específica en las facultades y faltan también canales de comunicación adecuados con los neurólogos».

La óptica desde la Atención Primaria es similar a lo que ocurre con otras patologías: «disponemos de un tiempo de cinco minutos para cada paciente, y esta patología necesita mucho más para ser analizada en su conjunto» señala, por su parte, el representante de los médicos de Atención Primaria, Pablo Baz, que sostiene, además, la necesidad de que los médicos manejen y conozcan mejor los nuevos medicamentos.

Tratamientos inalcanzables

Según confirma la presidenta de la EMHA, «han surgido nuevas medicaciones que son muy beneficiosas para el paciente con migraña, pero es difícil tener acceso a estos tratamientos innovadores porque no hay presupuesto». A esta falta de asequibilidad para los pacientes, se le suma otro problema. Y es que, como añade Isabel Colomina «no en todos los hospitales tienen los fármacos aprobados y accesibles para sus pacientes».

Sólo el 14% de los pacientes con migraña accede a los fármacos más innovadores, principalmente por las trabas administrativas. En muchos casos, los pacientes tienen que asumir hasta el 36% del coste económico de su tratamiento, según refleja la encuesta.

«Es tan difícil acceder a algunos tratamientos, que algunas personas con migraña optan por pagar el medicamento de su bolsillo» apunta Elena Ruiz. En este sentido, la encuesta registra que aunque el 41% por ciento de los pacientes ha declarado que los costes del tratamiento para la migraña afectan a su economía, sólo el 1% pide un cambio de fármacos.

Medicamentos comunes

La encuesta también refleja que, en la actualidad, el principal tratamiento empleado en España son los triptanes, que suponen el 48% de los fármacos dispensados para la migraña. Le siguen los analgésicos con un 31% y bastante por debajo, los anti-CGRP utilizados en un 14% de los casos.

Precisamente son el bótox y los anti-CGRP los tratamientos identificados como los de acceso más difícil en nuestro país, según los resultados obtenidos del análisis de los datos, entre otros motivos, por no estar indicados como primera línea de tratamiento, sino cuando han fallado tratamientos previos.