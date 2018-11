Las diversas leches vegetales proliferan en las estanterías de diversos comercios. Aunque los nutricionistas no se ponen de acuerdo sobre si pueden sustituir o no a la leche de vaca, son buenas alternativas para alimentarse de forma saludable. En especial la leche de soja está realizada con haba de soja, aunque no es así en muchos otros países.

Al haber tantas marcas diferentes, a veces resulta complicado saber cómo elegir una buena leche de soja. Te contamos cómo.

Criterios para escoger una leche de soja

Poco azúcar. Muchas bebidas vegetales presentan una buena cantidad de azúcar y ello hace que sean menos saludables. Por tanto, un primer criterio para escoger la leche de soja es escoger la más natural posible o que tenga menos cantidad de azúcar. Esto debe quedar especificado en la etiqueta.

Enriquecidas con otros sabores. Otras leches de soja suelen estar enriquecidas con sabores, tales como el cacao o la vainilla. Esto se hace para contrarrestar el sabor algo soso de este tipo de leche. Pero, claro está, entonces comporta mucha más cantidad de azúcar. De todos modos, este tipo de leche puede emplearse para realizar batidos especiales y endulzar determinados postres. En todo caso, los tomaremos en ocasiones puntuales.

Lo más natural posible. La leche de soja natural, aunque sosa de sabor, es rica porque aporta una gran cantidad de nutrientes que favorece el llevar un estilo de vida sana. Lleva proteínas vegetales, ácidos grasos poli-insaturados, minerales como el calcio y vitaminas.

Enriquecidas con vitaminas. Aunque este tipo de leche al natural ya aportan diversas vitaminas, es importante destacar que algunas marcas las enriquecen con vitamina D, B12 y D12. Con ello ofrecerá mayor cantidad de riqueza para nuestro organismo.

De agricultura ecológica. Hay tantas marcas en el mercado, que algunas compiten especialmente por el tema de agricultura ecológica. Algunas leches de soja proceden de esta tipo de agricultura ecológica y ofrecen mayores beneficios porque no llevan nada de azúcar añadido.

Beneficios de las leche de soja

Entre los beneficios que nos aporta esta leche está que es más digestiva porque no necesita enzimas para ser digerida, reduce el colesterol al contar con ácidos grasos y proteínas diversas, entre otros. Tienen un alto contenido en calcio, potasio y magnesio.

Las leches vegetales a nivel general no contienen colesterol, son bajas en grasas, presentan variadas vitaminas y van bien para regular el intestino.