6 claves para superar un divorcio y afrontarlo desde la psicología

La separación o divorcio de una pareja puede resultar un problema complejo, y puede afectar en gran medida a nuestra salud. Si no hay remedio, el divorcio es, muchas veces, mejor que estar viviendo con una persona con la que ya no nos llevamos bien. Pero este proceso no siempre es fácil.

Te desvelamos todas las claves para superar un divorcio, ya sea deseado o no, para afrontarlo con psicología.

Si hay o no hijos

Está claro que todo se complica cuando hay hijos entre la pareja que va a divorciarse. Por tanto se afronta en función de ello porque será de una manera distinta.

Si hay bienes en común o no

El divorcio también es distinto si las personas comparten bienes comunes. En este caso, hay procesos algo más largos con abogados y puede costar que haya un entendimiento entre las partes.

Ante todo, paciencia

Llegar al final de una relación no es motivo de alegría. Pero las discusiones que solían ser la tónica dominante en el día a día pueden alargarse en el proceso de divorcio de forma innecesaria. Aunque a veces cueste, es momento de armarse de paciencia y evitar no discutir y dejar las cosas cerradas de manera amigable. Será mejor para superar esta pequeña parte de duelo inicial sino el problema persistirá a lo largo del tiempo.

Ponerse en el lugar del otro

Afrontar esta etapa es más positiva si hacemos un ejercicio de ponernos en la piel de la otra persona, de lo que piensa o siente. Sin entrar demasiado en ello, veremos qué problemas han desembocado a la situación e intentaremos armonía siempre que sepamos qué está pasando por la cabeza del otro para poder entenderlo y adaptarnos a las circunstancias.

Ayuda psicológica

Muchas personas quedan algo desamparadas antes esta nueva situación. Todo es complicado y nuevo, de manera que a veces necesitamos ayuda psicológica ya no tanto para hacer frente a la separación sino a esta adaptación a un escenario algo diferente al que tendremos que adaptarnos de la mejor manera.

Sal, haz deporte, muévete…

Estar en casa llorando todo el día no soluciona ningún problema. Es algo comprensible pero la vida sigue y cuanto antes nos demos cuenta mejor. Para esto aconsejamos salir, llamar a nuestros amigos, hacer deporte, ir al gimnasio, fomentar nuevas relaciones y viajar. Hay un mundo que nos espera.