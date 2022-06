El vegetarianismo es una forma de alimentación que se compone de frutas, verduras, semillas y hierbas y excluyen de su dieta el consumo de origen animal como la carne y el pescado. España sigue siendo uno de los países con mayor consumo de carne per cápita aunque su consumo decae paulatinamente en los últimos años. Según datos del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca, el consumo medio es de casi 50 kg por persona al año, muy por encima de los 21 kg recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, se constata que su consumo ha descendido un 5,6% desde 2012 y el de frutas y verduras ha crecido en un 10,5%, tal como se desprende del último informe de Consumo y Alimentación de España, elaborado por El Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de España.

El proyecto Smart Protein, financiado por la Unión Europea (UE), concluye que el consumo de carne ha descendido en Europa. El informe valida que se está produciendo un cambio significativo en los hábitos de los consumidores europeos respecto al consumo de proteínas y la tendencia es optar por una alimentación más centrada en alimentos de origen vegetal.

En este proyecto se concluye que el 7% de los encuestados sigue una dieta basada completamente en plantas, casi la mitad de los encuestados (46%) ya ha reducido su consumo de carne y el 40% planea hacerlo en el futuro, mientras que el 30% tiene la intención de reducir su consumo de lácteos.

Esto demuestra que los alimentos de origen vegetal atraen cada vez más a los consumidores que se preocupan por la salud, el medio ambiente y el bienestar animal y, en consecuencia, están ajustando sus hábitos de consumo.

Por su parte, la consultora Laterm, en su informe ‘The Green Revolution’ constata también esta tendencia a la baja del consumo de carne en Europa y el interés creciente por las alternativas basadas en vegetales. Se concluye que en España, en los últimos cinco años, el número de negocios vegetarianos o veganos se ha duplicado, alcanzando casi los 800 establecimientos.

Cuando realizaron este estudio por primera vez, en 2017, la cifra de personas vegetarianas fue del 7,8% de la población española (repartido en 1,3% vegetarianas, 0,2% veganas y 6,3% «flexitarianas» (vegetarianas pero que consumen esporádicamente carne o pescado). En 2019, Lantern publicó una actualización de su informe evaluando de nuevo las cifras en ese momento, que reflejaron un incremento del 27% en dos años, fijando la cifra de personas vegetarianas en el 9,9% de la población (concretamente un 1,5% vegetarianas, un 0,5% veganas y un 7,9% flexitarianas). Ahora en el informe recién publicado, se observa que la cifra en 2021 de personas veggies ha crecido otro 34% hasta situarse en el 13% de la población (un 1,4% vegetarianas, un 0’8% veganas y un 10,8% flexitarianas).

¿Hay cada vez más veganos?

Los veganos defienden un modo de vida diferente basado en el respeto por los animales y el entorno. Como podemos ver en la encuesta de Latern, su número crece cada año. No es solo dejar de comer carne y derivados animales, es dar un paso más y considerar que estos animales tienen intereses que merecen ser respetados y actuar en consecuencia: no utilizar ni consumir productos obtenidos con su explotación. Los que lo adoptan, no sólo respetan esta premisa en la alimentación, sino también en otros ámbitos cotidianos como la ropa y el calzado o los cosméticos.

Según la macroencuesta Global Consumer Survey, de Statista de 2021, en España, sólo el 1,5% de los entrevistados seguía una dieta vegana en 2021 frente al 0,8% que declaraba serlo en la edición anterior de 2019.

Lo mismo ocurre en otros países europeos como Alemania o Reino Unido, donde el porcentaje de encuestados que se declara vegano ha aumentado respecto a 2019, situándose actualmente en ambos países en el 3,2%. Entre los países occidentales, Estados Unidos, es probablemente, uno de los más veganos, con un 4%. Pero eso no es nada comparado con la India, donde el 13,4% de los entrevistados dijo seguir una dieta vegana en 2021.

Todos estos datos muestran, tal y como dice el informe de Latern, que se está produciendo una «revolución verde» y que crece el número de personas enteramente veganas o vegetarianas a nivel global.