Fact checked

«Este fármaco ofrece una eficacia profunda con una toxicidad muy baja: una gran noticia para pacientes que apenas tenían alternativas», destaca el Dr. Jon Zugazagoitia. El Hospital 12 de Octubre participa en el desarrollo del primer fármaco oral eficaz para un subtipo de cáncer de pulmón en pacientes no fumadores y mujeres.

El Hospital Universitario 12 de Octubre, perteneciente a la Comunidad de Madrid, ha liderado junto a otros centros internacionales el desarrollo clínico de Zongertinib, el primer fármaco oral eficaz contra el cáncer de pulmón no microcítico con mutación en el gen HER2. Este subtipo, de comportamiento agresivo y con escasas opciones terapéuticas hasta ahora, afecta principalmente a mujeres y personas no fumadoras.

Los resultados del ensayo internacional Beamion LUNG-1, publicados en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, confirman por primera vez que un tratamiento dirigido específicamente a esta alteración molecular logra reducciones tumorales significativas y duraderas, con un perfil de efectos secundarios muy favorable.

«Sabíamos que HER2 podía mutar en estos pacientes, pero no disponíamos de tratamientos orales capaces de bloquear selectivamente su actividad. Este estudio cambia eso y abre la puerta a cronificar esta enfermedad», ha explicado el doctor Jon Zugazagoitia, oncólogo médico del Hospital 12 de Octubre y autor senior del estudio.

Supervivencia libre de progresión de 12 meses

Zongertinib se ha probado en 126 pacientes con enfermedad avanzada o metastásica. En el grupo tratado previamente con quimioterapia o inmunoterapia (75 pacientes), más del 70 % experimentó una respuesta objetiva al tratamiento, con una duración media de la respuesta de 14 meses y una supervivencia libre de progresión de 12 meses. La tolerancia ha sido excelente: los efectos adversos graves han sido mínimos y no se han reportado casos de inflamación pulmonar.

HER2 está presente en el 2 % de los tumores de pulmón no microcítico, pero se estima que hasta el 70 % de los afectados son mujeres y el 60-70 %, personas no fumadoras, lo que convierte a Zongertinib en una herramienta terapéutica con gran impacto potencial.

Próximo ensayo en fase III

El próximo paso será un ensayo en fase III que evaluará el fármaco como tratamiento de primera línea, comparado frente a la quimio-inmunoterapia. «Si los resultados se confirman, Zongertinib podría convertirse en el nuevo tratamiento estándar para estos pacientes» concluye Zugazagoitia.

Este avance posiciona al Hospital 12 de Octubre a la vanguardia de la investigación oncológica internacional, reforzando su papel en la medicina personalizada y la innovación terapéutica.