San Juan Bosco y su visión sobre la verdadera educación: «La educación es cosa del corazón, y solo Dios es su dueño; nosotros no conseguiremos nada si Él no nos enseña»

Hay frases que se escriben en el papel con tinta y otras que, por la fuerza inapelable de la experiencia, se graban a fuego en la memoria de quienes enseñan. Cuando Don Bosco solía repetir que «la educación es cosa del corazón, y solo Dios es su dueño; nosotros no conseguiremos nada si Él no nos enseña», no estaba formulando un principio teórico destinado a manuales pedagógicos de biblioteca polvorienta. Hablaba desde el barro real de los suburbios turineses del siglo XIX, rodeado de muchachos huérfanos, hambrientos y sin más futuro que el que un taller improvisado o una calle empedrada les quisieran regalar.

¿Cómo llegar con un mensaje?

Cualquiera que haya pisado un aula o intentado guiar los pasos de un joven sabe perfectamente que los temarios mejor estructurados y las normativas más impecables se desmoronan en cuanto falta lo fundamental. La técnica didáctica aporta herramientas útiles, desde luego, pero el vínculo humano genuino habita en un plano completamente distinto.

Aquello pasaba por entender que un muchacho rebelde, desconfiado o herido por la vida no necesita una lección de moralidad fría desde un atril, sino comprobar con hechos que a alguien le importa sinceramente su destino. Esa cercanía radical transformaba patios grises y desangelados en auténticos hogares donde la disciplina nacía del afecto mutuo y nunca del miedo paralizante al castigo.

Mirada humilde sobre la formación

La afirmación de que Dios es dueño de ese espacio íntimo conecta directamente con una mirada profundamente humilde sobre el oficio de formar. Quien educa a menudo cae en la tentación silenciosa de considerarse un pequeño genio capaz de moldear caracteres a su capricho, exigiendo resultados milimétricos como si las personas fuesen piezas intercambiables de una cadena de montaje industrial.

El santo de los jóvenes rompía esa soberbia profesional recordando que el alma humana posee un santuario inviolable al que ningún profesor tiene derecho a entrar a la fuerza. Uno siembra con paciencia infinita, corrige con firmeza cariñosa y acompaña en el desconcierto cotidiano, pero el crecimiento interior responde a resortes sutiles que escapan por completo al control técnico de las programaciones oficiales.

La medida del rendimiento escolar

Ese planteamiento libera al educador de la angustia constante del éxito inmediato y cuantificable. Hoy en día medimos el rendimiento escolar con estadísticas implacables, notas numéricas y competencias estandarizadas que dejan sistemáticamente fuera el temblor de la adolescencia o las heridas invisibles con las que muchos chicos cruzan la puerta del colegio cada mañana.

Si todo se reduce estrictamente a resultados académicos, el fracaso escolar se convierte de inmediato en una condena personal sin coartada. Frente a esta visión tecnocrática, la pedagogía salesiana proponía una presencia constante, un estar ahí físico y mental que desmontaba las corazas defensivas de los muchachos más difíciles mediante la confianza recíproca y el trato diario.

Los muchachos descarriados

Conseguir que un joven descarriado descubriera su propia dignidad exigía primero ganarse su afecto de forma desinteresada. Don Bosco insistía machaconamente en que no bastaba con querer a los muchachos, sino que ellos debían sentirse queridos sin ningún tipo de duda.

Ese matiz sutil cambia radicalmente la naturaleza de la relación pedagógica porque exige salir del pedestal, ensuciarse las manos jugando al balón en el patio durante el recreo e historiar las mismas preocupaciones repetidas mil veces con la misma paciencia.

El corazón del que educa se convierte así en el primer manual de consulta para el alumno. Cuando el respeto mutuo impregna el ambiente, las normas de convivencia dejan de ser prohibiciones externas impuestas por la fuerza para transformarse en un estilo compartido de vida.

La enseñanza toca el espacio vital

Mirar la enseñanza desde esta atalaya espiritual y profundamente humana nos devuelve el pulso de una vocación que a menudo corre el riesgo de volverse burocrática. Los impresos oficiales, las evaluaciones continuas interminables y las exigencias administrativas intentan mecanizar un proceso que, en esencia, sigue siendo un encuentro vivo de dos libertades.

Si olvidamos que educar es tocar el centro vital de una persona, el oficio se degrada de manera inevitable hasta convertirse en una mera transmisión de datos insulsos que nadie recuerda al cabo de los años. Enseñar exige implicarse emocionalmente, arriesgarse a equivocar el diagnóstico y aceptar que los frutos verdaderos casi nunca se recogen de manera inmediata.

Conclusión

Quizá por eso sus palabras conservan una vigencia tan incómoda para los tiempos modernos, donde todo parece medirse en términos de eficiencia digital y rapidez. Nos recuerdan con firmeza que la autoridad verdadera no se impone mediante decretos ministeriales ni gritos, sino a través de la coherencia silenciosa de una vida entregada a los demás. Enseñar deja de ser una carga pesada y se transforma en el arte fascinante de ensanchar horizontes, demostrando que detrás de cada conducta difícil siempre hay alguien esperando una mirada limpia que le devuelva la esperanza en el futuro.