Reflexión del Papa León XIV: «No es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad»

Hay frases que parecen sencillas hasta que se observan a la luz de lo que ocurre cada día. «No es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad», afirmó el Papa León XIV durante su visita apostólica a España. No se trata de una invitación superficial a llevarnos bien ni de una fórmula diplomática destinada a evitar discusiones. Detrás de estas palabras hay una lectura bastante precisa de una sociedad acostumbrada a dividirse en bandos y, con demasiada frecuencia, a mirar al otro como un adversario.

El enfrentamiento tiene una ventaja peligrosa: es fácil. Basta con identificar a alguien que piensa distinto, reducir sus argumentos a una caricatura y responder desde la desconfianza. El encuentro exige mucho más. Obliga a escuchar, a aceptar que la realidad tiene matices y, en ocasiones, a reconocer que nuestras propias certezas necesitan ser revisadas.

León XIV situó esta reflexión en un contexto marcado por la polarización de la vida pública y por la necesidad de abrir caminos de reconciliación. Durante sus primeras intervenciones en España, el Pontífice insistió precisamente en abandonar los relatos que dividen y en comprender la complejidad de la sociedad. El encuentro, desde esta perspectiva, no es una palabra amable colocada en un discurso. Es una responsabilidad que afecta a la política, a la cultura y también a la vida espiritual.

Encontrarse no significa pensar igual

A veces confundimos el diálogo con la renuncia a las propias convicciones. Nada más lejos de la realidad. Dos personas pueden defender posiciones muy diferentes y, aun así, reconocerse mutuamente como interlocutores dignos de respeto. El problema comienza cuando desaparece ese reconocimiento. Entonces ya no discutimos una idea; atacamos a quien la sostiene.

Esta dinámica se aprecia con especial claridad en la conversación pública. Las redes sociales han acelerado los tiempos de respuesta y han convertido la reacción inmediata en una costumbre. Se lee un titular, una frase aislada o un comentario de unos segundos y enseguida llega la condena. Hay poco espacio para preguntar qué quiso decir realmente el otro. Mucho menos para escuchar una explicación.

El propio León XIV ha advertido sobre la responsabilidad del lenguaje al recordar que la comunicación puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes. Esa observación encaja directamente con la cultura del encuentro. Las palabras no son inocentes. Con ellas podemos levantar una barrera o crear un espacio donde sea posible hablar.

Unión y prosperidad

Por eso resulta significativa la unión que el Papa establece entre encuentro, estabilidad y prosperidad. La prosperidad no puede reducirse al crecimiento económico. Una comunidad puede aumentar su riqueza y, al mismo tiempo, empobrecer sus relaciones humanas. Puede disponer de más tecnología, más información y mejores infraestructuras mientras crecen la soledad, la desconfianza o la incapacidad para cooperar.

El encuentro propone otra lógica. Parte de una idea profundamente cristiana: la persona no pierde su dignidad porque piense de manera distinta, porque proceda de otro lugar o porque atraviese una situación que no comprendemos del todo. Mirar al otro desde esta convicción cambia muchas cosas. No elimina los conflictos, pero modifica la manera de afrontarlos.

También hay una dimensión cotidiana que merece atención. La cultura del enfrentamiento no vive solamente en los grandes debates políticos. Puede instalarse en una familia que ha dejado de hablar, en un entorno laboral donde nadie escucha o en una comunidad en la que los desacuerdos se convierten en resentimientos duraderos. Construir el encuentro comienza, muchas veces, en escenarios mucho más pequeños de lo que imaginamos.

Escuchar a alguien con paciencia parece un gesto menor

La escucha auténtica implica permitir que el otro termine su razonamiento antes de preparar nuestra respuesta. Significa hacer preguntas para comprender y no únicamente para encontrar una debilidad. En la tradición cristiana, esta disposición tiene una profundidad especial porque reconocer al prójimo supone acercarse a una realidad que nunca puede reducirse a una etiqueta.

España conoce bien el peso de los relatos enfrentados. Su historia, rica y compleja, contiene momentos de convivencia, heridas, divisiones y reconciliaciones. León XIV apeló precisamente a esa profundidad histórica para invitar a superar las narraciones que simplifican y separan. Mirar el pasado con rigor no exige utilizarlo como arma. La memoria puede ayudar a comprender; cuando se convierte en instrumento permanente de hostilidad, deja de cumplir esa función.

Discrepancia y firmeza

La cultura del encuentro tampoco puede construirse desde la indiferencia. Dialogar no consiste en afirmar que todo da igual. Hay injusticias que deben denunciarse y situaciones que requieren una respuesta firme. La diferencia está en no convertir la defensa de una causa en permiso para negar la humanidad de quien está enfrente.

Ese quizá sea uno de los desafíos más difíciles de nuestro tiempo: mantener convicciones fuertes sin alimentar el desprecio.

Tal vez el encuentro al que anima el Papa no produzca el ruido del enfrentamiento. No genera titulares tan rápidos ni despierta las mismas pasiones inmediatas. Su trabajo suele ser más discreto. Une, repara y permite avanzar.