La frase de Santo Tomás Moro sobre la conciencia que pronunció antes de morir: «Soy el buen siervo del rey pero primero de Dios»

El 6 de julio de 1535 subía las escaleras del cadalso de Tower Hill un hombre de cincuenta y siete años debilitado por el encierro pero entero por dentro. Tomás Moro, ex Gran Canciller de Inglaterra, humanista brillante y autor de Utopía, no dio ningún espectáculo. Vestía sin lujos y conservaba un temple que sorprendió a los propios verdugos. Antes de poner el cuello sobre la madera, soltó unas pocas palabras que acabarían retumbando a lo largo de los siglos: «Muero como el buen siervo del rey, pero primero de Dios».

Aquello no fue una frase brillante pensada para los libros de historia ni un exabrupto fruto del pánico del momento. Era la síntesis perfecta de un dilema en el que llevaba atrapado años. Un conflicto encarnizado entre la obediencia política y la lealtad a uno mismo.

El dilema del acta de sucesión y la ruptura con Roma

Para captar el peso real de esas palabras hay que meterse en el barullo de la Inglaterra de Enrique VIII. El monarca andaba obsesionado con tener un heredero varón. Viendo que el papa Clemente VII se negaba en redondo a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, prefirió romper la baraja. Entre 1533 y 1534 aprobó varias leyes en el Parlamento para nombrarse a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia en sus dominios. Un cisma en toda regla por razones de Estado y dinastía.

El problema vino con las exigencias del juego político. Había que jurar el Acta de Sucesión y el Acta de Supremacía. O pasabas por el aro o eras un traidor. Se obligaba a toda persona con cierto peso público a acatar la legitimidad de los hijos de Ana Bolena y a rechazar sin matices la autoridad de Roma.

La necesidad de agradar al poder

La inmensa mayoría de obispos, lores y jueces firmaron corriendo. Unos convencidos, la mayoría simplemente para no perder la cabeza ni las fincas. Moro no quiso. Tampoco se dedicó a dar mítines en las esquinas ni a pedir el derrocamiento del rey. Conocía la ley al milímetro y prefirió atrincherarse en el silencio, calculando que sin una declaración explícita no podrían acusarle de traición. Pero en una corte paranoica como aquella, no aplaudir con entusiasmo se interpretaba ya como una agresión.

La prisión en la Torre de Londres y el juicio

Le cayeron catorce meses de encierro duro en la Torre de Londres. Entre aquellas paredes frías la salud se le vino abajo: cólicos renales, ataques de gota terribles y un aislamiento pensado milimétricamente para que acabara cediendo.

Por allí pasaron consejeros reales como Thomas Cromwell y también su familia. Su esposa Alice y su hija querida, Margaret Roper, le rogaron entre lágrimas que estampara la firma de una vez. Le decían que hiciera como todo el mundo, que regresara a su casa de Chelsea a disfrutar de los suyos.

Aquel no era un tipo sombrío con ganas de ser mártir. Le chiflaba la vida, la buena conversación, el humor socarrón y el tiempo con los suyos. Precisamente por eso el drama es tan humano. Moro les explicaba a las dos que aquello no respondía a una terquedad infantil ni a un capricho ideológico, sino a la propia salud de la alma. Romper la voz de la conciencia por salvar la piel significaba destrozar el hilo que sostiene la dignidad de una persona.

Un juicio decidido de antemano

Llegó el juicio en Westminster Hall y la sentencia ya estaba escrita. Valiéndose de testimonios tramposos del procurador Richard Rich, lo declararon culpable de alta traición. Sabiendo que el destino estaba sellado, Moro rompió su silencio: declaró con rotundidad que un Parlamento no tenía la facultad legal ni moral para adjudicar a un rey la jefatura espiritual de la Iglesia.

La anatomía de la conciencia según Tomás Moro

Hay una finura tremenda en ese «buen siervo del rey, pero primero de Dios» que no siempre se aprecia. Moro nunca renegó de su condición de súbdito. Al contrario. Mientras ejerció como juez, diplomático o Gran Canciller, sirvió a Enrique VIII con una lealtad impecable y una eficacia que nadie discutía. Creía firmemente en las leyes humanas y en la autoridad civil como un pilar imprescindible para evitar el caos.

Por eso no se declaró rebelde. La autoridad del Estado no es infinita; encuentra un tope infranqueable en la ley moral interior de cada individuo. Cuando la orden del soberano choca de frente con la convicción más profunda de la persona, hay que plantar cara, cueste lo que cueste.

El legado de un testimonio universal

La noticia de su decapitado recorrió Europa como una sacudida eléctrica. La figura de Tomás Moro quedó grabada en el imaginario colectivo como el gran símbolo de la integridad. Sus últimas palabras trascienden el dogma de la época. Nos recuerdan que la libertad interior y la dignidad de un individuo no le pertenecen al gobierno de turno ni se pueden vender al mejor postor por comodidad o miedo.