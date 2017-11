Cristiano Ronaldo: “No quiero renovar, estoy muy contento con el contrato que tengo”

Cristiano Ronaldo está feliz en el Real Madrid, pese al actual bache de juego y de resultados. De lo que el pasado verano se dijo en la prensa portuguesa sobre su malestar con el club blanco y la denuncia por declarar irregularmente sus ingresos ante Hacienda poco o nada queda, según se desprende del mensaje dado por el propio jugador.

“Estoy muy bien. Tengo cuatro años mas de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato, estoy muy bien en el Real Madrid. No quiero renovar”, dijo el portugués, quien se enfrenta a una denuncia de la Fiscalía por haber dejado de pagar 14,7 a Hacienda.

El madridista dio la cara tras la pobre imagen que dio el equipo en Wembley ante la prensa y se extendió casi 10 minutos respondiendo a todo tipo de preguntas de los periodistas. Cristiano firmó la pasada temporada una renovación de contrato hasta 2021 siendo el futbolista mejor pagado de la plantilla con una ficha próxima a los 20 millones de euros limpios al año.

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar que cuando vienen mal dadas siempre da la cara por el Real Madrid. El portugués no ha encontrado el tino en la actual Liga –donde sólo contabiliza un gol–, pese a que es el máximo goleador de la Champions con seis goles.