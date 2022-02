¿Quién filtró al diario El País los documentos confidenciales sobre Ucrania que desvelaban que EE.UU. y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme? En Levántate OK, el periodista Álvaro Nieto (The Objective) apunta al Gobierno de Pedro Sánchez pero Albert Castillón sospecha de Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Julian Assange. Para el periodista catalán, el fundador de Wikileaks tiene acceso a documentos confidenciales y podría habérselos pasado al ex juez, condenado por prevaricación, con excelentes vínculos en Prisa, empresa matriz de El País. Javier Cárdenas apunta todavía más lejos: Pablo Iglesias y sus escarceos en el CNI…