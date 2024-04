En el programa de este miércoles Levántate OK, Javier Cárdenas nos habla de una empresa estatal: «Me gustaría que supierais algo muy curioso, una empresa en donde está la mayor parte del Gobierno colocada, la que se encarga, por ejemplo, del escrutinio de las votaciones, nos graba las matrículas de nuestros vehículos y consigue información privada sin permiso en todos los radares de velocidad de España. En todos los radares de velocidad de España».

En el espacio, Javier Cárdenas destaca que «tengo un amigo que es perito, que es Gabriel Araujo, y qué hizo, meterse en la página web de Indra de la serie Cirano, del radar de velocidad, que le acababa de colocar una multa. Bueno, resulta que les damos permiso para que nos graben la matrícula de cualquier vehículo, exceda o no exceda la velocidad y utilice los datos de esa matrícula a placer».

En este sentido, reflexiona que «es decir, que haga lo que le dé la gana con nuestros datos de vehículo. Esto es peligroso, es decir, en cualquier momento alguien puede vender los datos de nuestra matriculación, del tipo de coche, de cuándo acaba el seguro, de a qué velocidades conducimos a terceros sin nosotros ganar nada y no sólo eso. ¿Dónde has estado? ¿Por dónde has estado? Todo, en tal fecha, en tal momento, en tal lugar».

Con todo lo destacado, subraya que «da miedo, pero, ¿cómo puede ser que esta empresa tenga tanto poder? Porque ya sabe a quién votamos, los que votamos por correo y los que no, ideologías y ahora también datos del vehículo. ¿Hay algo que no sepa Indra?».