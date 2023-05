Este martes en el programa de Levántate OK Javier Cárdenas se lleva a cabo un relato sobre quién es Antonio Moreno. Se trata del próximo alcalde de Carcelén en Albacete, ya que ha ganado las elecciones con las siglas del PP y se da la circunstancia de que es ex actor porno gay.

Este candidato dio que hablar en campaña por su anterior ocupación, en la que era conocido como Héctor de Silva, su nombre artístico como actor de cine porno de temática gay. Ahora, este ganadero albaceteño será el regidor de esta localidad de medio millar de habitantes tras concurrir por primera vez a unas elecciones.

Como recoge OKDIARIO, la candidatura encabezada por Moreno ha cosechado cuatro concejales frente a los tres que ha obtenido el PSOE. La lista del PP ha reunido 202 votos (51,39%), mientras que los socialistas han quedado con 190 papeletas (48,34%). Es decir, el ganadero será alcalde por sólo 12 sufragios.

Antonio Moreno señaló sobre su etapa como actor porno que «fue hace muchos años, fue una época de mi vida de la que tampoco me arrepiento», sin ánimo por tratar de esconder nada, al contrario. «Es una época de mi vida que desde el principio conocían tanto mi pareja como todo el mundo en el pueblo, nunca he ocultado nada», ha manifestado. Además, ha señalado que «cuando el PP me dio la oportunidad de encabezar este proyecto les indiqué que no tenía ningún problema, pero que lo quería hacer con un grupo de gente que nunca hubiera tenido nada que ver con la política». «He podido hacer una lista nueva y transversal, lo que queremos es que se olvide la rivalidad política y se trabaje por el bien del pueblo», ha añadido.