Javier Cárdenas carga esta mañana, en su podcast ‘Levántate OK con Javier Cárdenas’, contra los juicios sumarísimos a propósito de la ordenanza de Francina Armengol que pretende sancionar a los trabajadores sanitarios que sean denunciados por temas lingüísticos: «Dí que sí, demuestra que eres un demócrata de tomo y lomo, y pásate por el forro de las bragas la presunción de inocencia. Con dos narices».

El locutor radiofónico también se refiere a la agresión homófoba en Malasaña que, al final, no resultó ser tal agresión si no que fue una denuncia falsa para ocultar una infidelidad: «Ya vemos que en España inventarse cosas, por graves que sean, es fácil». Además trae a la palestra la polémica en torno a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando salió en defensa de la hija de Rocío Jurado: «Ya vimos a Irene Montero, cuando se emitió el documental de Rocío Carrasco. Entró ella ya directamente para dar como condenado a una persona sin juicio. Se quién es Rocío Carrasco. Yo estoy a su favor. Pero que yo esté a favor de esa persona, no significa que yo sea nadie para alzar la voz y condenar a alguien sin juicio. En este país se permiten hacer esto los que van de demócratas. Se permiten hacer juicios sumarísimos. ¡Qué cinismo!».