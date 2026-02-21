Hoy, 21 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos nubosos y predominio de nubes altas, acompañados de brumas y posibles nieblas matinales en el interior. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros descensos, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en las zonas altas. Se prevén heladas débiles en estas áreas y vientos flojos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con sol a la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con un manto gris que promete un día sin lluvias, al menos hasta el mediodía. Las temperaturas se moverán entre los 2 y los 18 grados, ofreciendo un respiro cálido en la tarde. Sin embargo, la humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado. El viento soplará suavemente desde el sureste, a unos 10 km/h, lo que aportará un toque fresco a la jornada.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta su ocaso a las 18:50. La sensación térmica se mantendrá en un agradable 18 grados, aunque la noche traerá consigo un descenso a 6 grados. Con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, será un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando las horas de luz que nos regala este día.

Aire fresco y nubes amenazantes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo la posibilidad de lluvias intensas que podrían alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A primera hora, las temperaturas rondan los 3°C, pero a medida que el sol se eleva, se espera alcanzar una máxima de 18°C. Sin embargo, la tarde traerá un descenso térmico y un cielo más nublado, con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Con una humedad que puede llegar al 100%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Guecho: cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:01. La temperatura mínima se sitúa en 4°C, pero la sensación térmica puede descender hasta 3°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 5°C y la humedad relativa se mantendrá en un 55%, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 16°C y una sensación térmica similar. No se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol será a las 18:50, brindando casi 11 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre despejado y ligeramente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Aunque se prevé un viento leve, no se esperan lluvias, lo que contribuye a un día sin sobresaltos.

Es un momento perfecto para pasear por el vecindario o disfrutar de un café en la terraza. La tranquilidad del día invita a relajarse y aprovechar cada instante, ya sea en compañía o en solitario.

Cielos despejados y ambiente primaveral en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 1°C, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 19°C y el viento soplará suavemente desde el este, aportando una agradable brisa.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, perfecto para actividades al aire libre. No olvides llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la noche las temperaturas descenderán nuevamente. Aprovecha el sol y disfruta de este día primaveral.