Parece Laponia pero está en el País Vasco francés: la villa de Papá Noel que se inaugura hoy

Pau es la ciudad del País Vasco francés, que estando a poco más de tres horas en coche desde Zaragoza y todavía más cerca de Huesca, ya ha inaugurado su villa de Papá Noel y con ello da por abierta una de las Navidades más mágicas del suroeste francés. De este modo, si deseas vivir una navidad realmente mágica, no hace falta viajar hasta Laponia para sentir ese ambiente de luces, colores, mercadillos y chalés de madera: basta con cruzar los Pirineos.

El centro de Pau despierta estos días con escaparates decorados, calles vestidas de guirnaldas y un ambiente que mezcla tradición y modernidad. La época navideña se vive de forma especial en esta pequeña ciudad, con un programa de actividades que se estira desde finales de noviembre hasta después de Año Nuevo. Es, en esencia, una Navidad a la francesa, cuidada hasta el último detalle y pensada para disfrutarla sin prisas. La inauguración del Pueblo de Navidad y el Jardín Encantado marca el arranque oficial de la fiesta. La ciudad se transforma y el corazón de Pau, la Place Royale, el Boulevard des Pyrénées, la zona del castillo, se convierte en un gran escenario al aire libre donde Papá Noel tiene casa propia y los visitantes pueden vivir un pequeño viaje a Laponia sin salir de Europa.

La villa de Papá Noel en el País vasco francés

La Place Royale es el epicentro de toda la magia en la Navidad de Pau. Este espacio se transforma en un auténtico Pueblo de Navidad, coronado por un abeto gigante, un bosque encantado, burbujas decoradas y un pequeño tren eléctrico que recorre la plaza. Aquí está también la casa de Papá Noel, un rincón que muchos niños esperan durante semanas.

Una de las novedades de 2025 es el diseño del escenario: iluminación más envolvente, un trineo renovado y un jardín encantado que conecta con el resto del recinto. En la plaza también se instala el buzón oficial para dejar las cartas, con última recogida el 22 de diciembre a las 10:00.

Papá Noel recibirá visitas en la Place Royale en estas fechas:

13 y 14 de diciembre, de 15:00 a 19:00 horas.

20, 21, 22 y 23 de diciembre, de 15:00 a 19:00 horas.

24 de diciembre, de 14:00 a 17:00 horas.

Además, recorrerá la ciudad en el Petit Train de Pau los días 6, 7, 10 y 17 de diciembre a partir de las 15:00 horas.

La Fiesta de las Luces y los fuegos artificiales

Si hay un momento en el que Pau parece una postal navideña en movimiento, ese es el Festival de las Luces. Este año se celebra el sábado 13 de diciembre a partir de las 18:00 horas, con un desfile de artistas que iluminan el centro con trajes y estructuras luminosas. El recorrido pasa por el Ayuntamiento, las calles Henri IV, Joffre y Cordeliers, la plaza de la Libération y Saint-Louis antes de regresar al punto de partida.

La noche culmina con fuegos artificiales a las 20:00 horas, disparados desde el Parc Tissié y visibles desde todo el Boulevard des Pyrénées. Un espectáculo que mezcla luz, música y ese ambiente invernal tan característico de la ciudad.

La gran noria

Con el invierno llega también la gran noria, una de las imágenes más populares de estas fechas. Se instala en la plaza George V, en pleno Boulevard des Pyrénées, y regala una vista que explica por sí sola por qué Pau enamora: tejados iluminados, calles decoradas y, al fondo, los Pirineos cubiertos de nieve. Funciona desde el 28 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas entre semana y hasta las 22:00 los viernes y sábados. Los días 25 de diciembre y 1 de enero abre de 15:00 a 18:30.

Mercado de Navidad: chalets, gastronomía y artesanía

Otra parada imprescindible es el Mercado de Navidad, repartido entre la Place Clemenceau, el Boulevard d’Aragón, la plaza de Vigny y parte sur de la Place Royale. Un mercado clásico, de los que huelen a canela y vino caliente, con chalets de madera, artesanía local y propuestas gastronómicas de la región.

Funciona del 4 de diciembre a principios de enero, con horario general de 11:00 a 21:00 horas (aunque los días 24 y 31 cierra a las 18:00 y los días 13 y 20 llega hasta las 22:00). Está cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero. Los fines de semana y vacaciones escolares hay música en directo sobre el escenario central.

El cuento de Hédas: experiencia inmersiva

El barrio de Hédas estrena este año un espacio inmersivo de pago que estará disponible del 12 de diciembre al 4 de enero. Todavía no se han dado todos los detalles, pero se describe como una experiencia nocturna en la que el barrio se convierte en un cuento lleno de luz y sonido. Una novedad pensada para familias y visitantes que buscan algo diferente.

Otros planes navideños en Pau

Videomapping Bernadotte , en la iglesia Saint-Jacques: del 5 de diciembre al 3 de enero, miércoles a sábado de 18:30 a 21:15.

, en la iglesia Saint-Jacques: del 5 de diciembre al 3 de enero, miércoles a sábado de 18:30 a 21:15. Carrera de la Paz, el 20 de diciembre a las 20:00, con disfraces de Papá Noel.

el 20 de diciembre a las 20:00, con disfraces de Papá Noel. Concurso de Mesas de Navidad, del 13 al 21 de diciembre (y del 22 al 30 en horario ampliado).

(y del 22 al 30 en horario ampliado). Selfies mágicos: la ciudad habilita rincones iluminados en la noria, el funicular, Clemenceau, el Boulevard des Pyrénées o el barrio del castillo.

Cómo llegar y moverse por Pau en Navidad

La villa navideña está en pleno centro, así que es fácil llegar andando o usando Coxitis, el autobús lanzadera gratuito. También hay bicis eléctricas de autoservicio y varios aparcamientos cuya disponibilidad puede consultarse en la app Ma ville facile.