La campaña de la Renta 2025 ya tiene fechas en el País Vasco y llega con cambios que conviene tener en cuenta antes de presentar el borrador. A diferencia del resto de España, el País Vasco cuenta con un sistema fiscal propio a través de sus haciendas forales, lo que hace que cada territorio tenga sus plazos y particularidades. Este año, además, la reforma fiscal introduce ajustes que afectan directamente al IRPF, con medidas relacionadas con vivienda, familia o transición energética.

Pero primero conviene saber cuáles son las fechas de la Campaña para la declaración de la Renta en el País Vasco con Guipúzcoa que ha sido la primera en arrancar la campaña, seguida de Álava y, unos días más tarde, Vizcaya. Aunque los procedimientos son similares, cada territorio mantiene sus propias fechas y sistemas de presentación, por lo que es importante revisar bien el calendario según dónde se resida. y conocer también todas esa novedades que llegan este año.

Las novedades de la Declaración de la Renta 2025 en el País Vasco

La Diputación de Guipúzcoa ha sido la más temprana en activar la campaña de la Renta. Sus contribuyentes ya pueden consultar y aceptar las propuestas de autoliquidación, un sistema que permite validar el borrador sin necesidad de realizar trámites complejos. El plazo general para presentar la declaración se extiende del 7 de abril al 2 de julio, tanto para la modalidad online como para el resto de opciones disponibles. Quienes prefieran hacer la gestión por internet podrán hacerlo durante todo ese periodo a través de la plataforma habilitada por la Hacienda foral.

En el caso de la atención presencial, será necesario solicitar cita previa entre el 13 de abril y el 8 de junio, mientras que la asistencia en oficinas estará disponible desde el 14 de abril hasta el final de la campaña. Además, estas mismas fechas se aplican también para el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto a las Grandes Fortunas.

Álava mantiene tres modalidades y adelanta el inicio

En Álava, la campaña también arranca hoy 7 de abril, aunque finalizará antes, concretamente el 25 de junio. Aquí se mantiene un sistema con varias vías para presentar la declaración, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de contribuyentes.

La opción más utilizada es Rentafácil, en la que Hacienda envía una propuesta que puede aceptarse o modificarse. Este sistema estará disponible hasta el 17 de junio. Junto a esta modalidad, también existen Rentared y Rentaraba, pensadas para quienes prefieren realizar la declaración por su cuenta o a través de asesorías. Además, desde el inicio de la campaña se puede utilizar el programa de ayuda del IRPF para confeccionar la declaración paso a paso, mientras que la atención presencial requiere cita previa, al igual que en el resto de territorios.

Vizcaya retrasa el inicio y aplica cambios fiscales

Vizcaya ha optado por arrancar unos días más tarde, con un calendario que va del 15 de abril al 30 de junio. En este caso, la Diputación ha decidido retrasar el inicio para dar margen a los contribuyentes a conocer mejor las novedades fiscales antes de presentar la declaración. De este modo y durante este mes de abril, muchos ciudadanos recibirán notificaciones informando sobre su situación fiscal, el resultado estimado de la declaración y la opción de tributación más favorable.

Además, el territorio incorpora cambios relevantes en el IRPF. Entre ellos destaca una revisión general del sistema, con ajustes en las retenciones y en las obligaciones formales. También se aplicará una deflactación adicional del 2 % en la tabla de retenciones, una medida que busca compensar parcialmente el efecto de la inflación sobre los salarios.

Otro aspecto importante es que las nuevas retenciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de julio de 2025, lo que puede influir directamente en el resultado final de la declaración.

La reforma fiscal introduce cambios en vivienda, familia y fiscalidad verde

Una de las grandes novedades de esta campaña es la aplicación de la reforma fiscal aprobada en 2025, que afecta a distintos ámbitos y que, según las instituciones, podría beneficiar a una parte importante de los contribuyentes. Las medidas se centran en cuestiones como el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, el apoyo a las familias y la conciliación, así como el impulso de la transición energética. También se introducen ajustes para reforzar la progresividad del sistema fiscal. En paralelo, se han incorporado incentivos relacionados con la eficiencia energética de las viviendas, bonificaciones para vehículos menos contaminantes y medidas dirigidas a apoyar a colectivos vulnerables.

Qué tener en cuenta antes de presentar la declaración

Con la campaña de la declaración de la Renta ya en marcha en gran parte del País Vasco, uno de los aspectos más importantes es revisar con calma el borrador antes de confirmarlo. Comprobar las retenciones aplicadas, las deducciones disponibles y la situación personal puede marcar la diferencia en el resultado final. También es recomendable utilizar las herramientas de simulación disponibles o acudir a asesoramiento profesional en caso de duda, especialmente si se han tenido varios pagadores, ingresos adicionales o cambios relevantes durante el año.