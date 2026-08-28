Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez en Bilbao 2026: horario y cartel de cierre de la Semana Grande

Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez tienen una cita este sábado en Bilbao. Los tres harán el paseíllo en Vista Alegre en la última corrida de toros de las Corridas Generales de 2026, que desde el pasado 23 de agosto han reunido a algunos de los nombres más destacados del escalafón. Para el cierre se ha reservado un encierro de Garcigrande, que viajará desde Alaraz, en Salamanca. Será, por tanto, una tarde con tres matadores muy esperados y uno de los hierros salmantinos anunciados para esta edición de la feria.

Y en cuanto a los toros que van a torear, los seis ejemplares elegidos para cerrar las Corridas Generales proceden de Garcigrande, ganadería asentada en Alaraz (Salamanca). De este modo y para esta última tarde se ha seleccionado una corrida de variada presentación, seria y de buenas hechuras, en la que se reconoce el sello característico del hierro salmantino. Será el último capítulo taurino de una semana en la que Vista Alegre ha concentrado buena parte de la atención durante las fiestas de Bilbao. Y aunque con la corrida del sábado terminará el ciclo en la plaza, Aste Nagusia todavía tendrá por delante su jornada del domingo 30 de agosto, cuando se despedirán definitivamente nueve días de celebraciones en la ciudad.

A qué hora es la corrida de Morante, Daniel Luque y Borja Jiménez en Bilbao

La corrida de Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez está programada para mañana sábado 29 de agosto y comenzará a las 18:00 horas en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Los tres matadores lidiarán seis toros de Garcigrande. El hierro salmantino será el encargado de cerrar el apartado ganadero de unas Corridas Generales por las que este año han pasado también ejemplares de Romao Tenorio, Dolores Aguirre, La Quinta, Victoriano del Río y Domingo Hernández. Garcigrande llegará desde Alaraz (Salamanca). Los toros seleccionados presentan distintos tipos dentro de una corrida que la organización define por su seriedad y buenas hechuras.

Con este festejo terminará la Feria de Bilbao, tras las faenas de ayer jueves 27 en la que torearon Urdiales, Talavante y Roca Rey con toros de Victoriano del Río y la de hoy viernes 28 que va a contar con la presencia de Castella, David de Miranda y Marco Pérez, con toros de Domingo Hernández y siendo además el debut de los dos últimos.

La expectación se traslada así a la jornada del sábado, que pondrá frente a frente a tres toreros con estilos y momentos profesionales diferentes. Vista Alegre despedirá sus Corridas Generales con una terna íntegramente sevillana, algo que añade otro punto de interés al cartel. Morante abrirá plaza, seguido de Daniel Luque, mientras que Borja Jiménez será el encargado de cerrar turno ante los seis ejemplares anunciados de Garcigrande.

Así han sido las Corridas Generales de Bilbao 2026

A pesar de que el cartel más deseado se ha reservado para el penúltimo día de la feria, el ciclo comenzó,el pasado domingo 23 de agosto con una corrida de rejones. Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso se anunciaron frente a seis toros de Romao Tenorio. Después de la semifinal del Memorial Iván Fandiño del lunes, el martes 25 llegó el mano a mano entre Antonio Ferrera y Damián Castaño, con toros de Dolores Aguirre. El miércoles 26 fue el turno de Emilio de Justo, Román y Tomás Rufo, frente a ejemplares de La Quinta.

La recta final ha concentrado algunos de los carteles más destacados con la corrida ya mencionada del jueves 27 así como la de hoy viernes 28, con un cartel que forman Sebastián Castella, David de Miranda y Marco Pérez, con toros de Domingo Hernández y que se celebra a partir de las 18:00 horas.

Entradas para la corrida del sábado 29 de agosto en Bilbao

Las entradas para las Corridas Generales se pusieron a la venta por internet y por teléfono el pasado 13 de julio, mientras que las taquillas de Vista Alegre comenzaron la venta presencial el 12 de agosto. Desde el comienzo de la feria, las taquillas han estado abiertas de forma ininterrumpida desde las 10:00 horas hasta el comienzo del festejo. La organización mantiene además precios reducidos para los menores de 25 años y condiciones específicas para los abonados.

El precio depende de la ubicación elegida dentro de Vista Alegre. En la información de venta disponible para la corrida del sábado aparecen localidades en barrera, contrabarrera, tendido, grada, galería y sillón de palco, distribuidas entre zonas de sol, sol y sombra y sombra. Como referencia, una localidad de delantera de galería de sol figura por 44,50 euros, aunque el importe cambia según la zona seleccionada.

Con todo preparado en Vista Alegre, el sábado quedará por resolver la última tarde de las Corridas Generales de 2026. Morante de la Puebla, Daniel Luque y Borja Jiménez, frente a seis toros de Garcigrande, serán los encargados de cerrar el ciclo taurino de la Semana Grande bilbaína.