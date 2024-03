Amaia Martínez será de nuevo la candidata de Vox a las elecciones del País Vasco del 21 de abril

Amaia Martínez volverá a ser la candidata a lehendakari de Vox en las elecciones autonómicas vascas del próximo 21 de abril. En los anteriores comicios logró su escaño en la Cámara regional, siendo la única representante del partido de Santiago Abascal. La dirección de Vox la vuelve a elegir como cabeza de lista por Álava.

Vox ha dado a conocer sus candidatos para los comicios vascos este lunes, cuando finaliza el plazo para formalizar las listas electorales. Como número uno por Guipúzcoa figura Andrés Paramio mientras que María Pérez lidera la de Vizcaya.

Nacida en Vitoria, Amaia Martínez estudió Periodismo, si bien se dedicó a la empresa privada gestionando, junto a su marido, un comercio con sucursales en Vitoria y en Logroño. Desde 2020 es portavoz de Vox en el Parlamento Vasco, tras obtener 4.734 votos en los comicios celebrados ese mismo año.

La elección de Amaia Martínez como candidata de Vox a lehendakari ha sido también celebrada en las redes sociales. «Enhorabuena por la reelección. El 21 de abril, los vascos podrán elegir a la alternativa que mejor garantiza su seguridad, libertad y prosperidad», ha señalado la formación de Abascal.

El cabeza de lista de la plancha de Vox por Guipúzcoa es Andrés Paramio. Aunque nació en Bilbao, vive y trabaja en San Sebastián desde hace 20 años. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, trabaja en Banca desde hace 26 años, y es oficial reservista del Ejército del Aire. Encabezó la lista de Vox por San Sebastián en las elecciones municipales y también fue el candidato al Congreso en los últimos comicios generales.

En el número seis de la lista figura Marco Antonio Moreno Asla, hermano del niño Fabio Moreno, asesinado por la banda terrorista ETA con una bomba colocada en el coche particular de su padre, guardia civil, el 4 de noviembre de 1991.

Mientras, la cabeza de lista por Vizcaya, María Pérez, es vizcaína y fundadora de Vox. «Su trayectoria vital en el País Vasco hace de su candidatura una referencia de lealtad a España», recalca la formación liderada por Santiago Abascal. En la actualidad es secretaria del Comité Ejecutivo Provincial, con funciones de gerente y responsable provincial de comunicación.

«Voz propia»

Amaia Martínez, como ya hiciera en las anteriores elecciones, acude a esta nueva cita en las urnas para tener «voz propia» y «mano tendida» para defender «la no imposición del euskera» y «acabar con el nacionalismo totalitario». «Vamos a defender lo que muchos no se han atrevido a decir con muchos más escaños en los últimos años», aseguró en una entrevista tras conocerse que había logrado un escaño en el Parlamento vasco.

«Vamos a defender la libertad de todos esos votantes que nos han dado su valentía en las urnas y vamos a defender las ideas que hemos llevado a nivel nacional», apostilló. También afirmó que Vox rechazará siempre la «imposición del euskera» y así apostar por el fin del «nacionalismo totalitario». «Vamos con nuestra voz al Parlamento y quien se quiera unir estaremos ahí con la mano tendida», recalcó.

Como programa electoral de Vox para estos comicios, Amaia Martínez defiende que «todo aquel que no esté de acuerdo con la unión de la nación, con España, no tengan voz en los diferentes puestos institucionales». «Los que no quieren la unidad de España deberían tener menos voz. Nosotros siempre nos fijaremos en la Constitución y actuaremos de acuerdo a la ley. Aceptamos la unidad de España ante todo», apostilla.

«ETA sigue viva»

En una entrevista concedida a OKDIARIO, Amaia Martínez reconoció no usar el euskera. «No, no lo uso. El 90% de los alaveses no lo usamos. El euskera es una herramienta lingüística que ha utilizado el nacionalismo para implantarlo con diferentes excusas. Un ejemplo es la exigencia de euskera cuando quieres tener un puesto público. Es una forma que ha tenido el nacionalismo de imponerlo», defendió.

Además, la candidata de Vox denunció la «imposición del euskera dentro de los colegios». «Desde mis inicios en la universidad había cierta imposición lingüística y cada vez ha ido a más. Cuando mi hija era más pequeña teníamos para elegir dos opciones. El modelo bilingüe y el de euskera. A día de hoy te dicen que ambos modelos existen pero, en realidad, sólo existe el del euskera porque casualmente nunca hay plazas para cubrir el bilingüe», enfatizó.

Por último, Martínez lamento que la banda terrorista ETA siga «viva en muchos jóvenes». «ETA queda viva en sus cachorros. Hemos tenido una campaña muy dura. Hemos sido acosados, vejados, insultados y lo que queda de ETA está latente en la juventud. Todavía no se ha perdido del todo ese totalitarismo», indicó.