Al fin, después de un año y medio de pesquisas e investigaciones por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se ha comunicado que las tres líneas de investigación abiertas sobre la presunta ilegalidad de la actuación del Rey Emérito van a ser archivadas por distintas razones: en un caso por estar don Juan Carlos protegido por la inviolabilidad incluida en la Constitución, en otro por haber prescrito los posibles delitos o haber efectuado pagos de casi cinco millones de Euros a la Hacienda pública para regularizar su situación fiscal, y en el tercer caso por no haberse producido movimiento alguno en un fondo alojado en el paraíso fiscal de las Islas Jersey.

Es verdad que el archivo de las diligencias abiertas por la Fiscalía no suponen que el anterior monarca español no haya recibido fondos dinerarios y regalos de personalidades extranjeras sin haberlos declarado a la Agencia Tributaria, ni que no comunicara a Hacienda el pago de gastos a través de una fundación de su primo Álvaro de Orleans, sino que en ambos casos no se ha encontrado justificación legal para abrir una causa judicial contra Juan Carlos I.

Una vez que las altas autoridades fiscales y judiciales han eximido al padre del actual Jefe del Estado de rendir cuentas ante un Tribunal de Justicia, la cuestión que se plantea de forma automática es si el archivo de la Fiscalía supondrá el regreso a corto plazo de don Juan Carlos a su país, en que condiciones y a que lugar volvería. Esa es, en estos momentos, como se dice en los ambientes periodísticos, la pregunta de millón de dólares. Porque la realidad es que la desaparición de los motivos legales que impedían al rey Emérito regresar a España no supone que se hayan borrado otro tipo de impedimentos que le han forzado a vivir en un destierro o expatriación forzosa desde el 3 de agosto de 2020. Es verdad que el Palacio de la Zarzuela ha afirmado siempre extraoficialmente que el padre del monarca actual se fue de Madrid por decisión propia y al país que él eligió sin consultar con nadie de la Casa de SM el Rey. Pero también es cierto que en los diversos intentos de volver a su país, en las fiestas de Navidad de los dos años pasados o en época de vacaciones veraniegas, sus deseos se han visto frustrados al no recibir el plácet del Palacio de la Zarzuela ni tampoco el del Palacio de la Moncloa. En las ocasiones mencionadas, cuando se vio que no volvía, se filtró que el mensaje recibido en Abu Dabi era que no era aconsejable el regreso hasta que no se archivaran las diligencias abiertas por la Fiscalía General del Estado.

Ahora ya no hay excusa para impedir que don Juan Carlos vuelva a España o bien para quedarse de forma definitiva o para pasar algunas temporadas cuando a él le apetezca. Habrá que estar atentos a lo que pase en los próximos días o semanas para averiguar cuándo, dónde, con qué estatus y de qué forma se permite el retorno del Rey Emérito. No vaya a ser que ahora se vuelvan a poner miles de piedrecitas en las ruedas para que ese regreso no tenga lugar porque no agrada ni a Zarzuela ni a Moncloa.