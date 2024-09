Un viaje privado de altos vuelos que necesita explicación

El hecho de que la firma de jets privados a la que el PSOE recurre cuando Pedro Sánchez tiene que hacer viajes de partido o estrictamente particulares -como el último a Andorra en compañía de su esposa, Begoña Gómez- sea la misma compañía que se ha adjudicado los contratos públicos de mantenimiento de los Falcon y Airbus del Gobierno, garantizándose una facturación de 90 millones de euros, plantea una duda razonable: ¿Quién paga? Y otra no menos pertinente: el hecho de que Gestair haya sido adjudicataria del citado contrato público, ¿tiene como contrapartida la prestación de servicios privados al secretario general del PSOE? Dicho de otro modo: ¿se benefician el PSOE como partido y Pedro Sánchez de forma particular de tarifas más favorables? Sánchez, su esposa y sus hijas recurrieron a un vuelo privado para desplazarse desde Madrid hasta Gerona y, desde allí, dar el salto hasta el lujoso hotel de Andorra en el que pasaron el fin de semana. El jet privado es propiedad de Gestair, una compañía especializada en este tipo de vuelos que gestiona una gran cartera de aeronaves privadas. Son propiedad de empresarios o deportistas que se alquilan cuando no los están utilizando. La cuestión de fondo no es que Sánchez decidiera pasar un fin de semana de altos vuelos -nunca mejor dicho- en Andorra, sino de aclarar quien ha pagado los costes del carísimo viaje y si Sánchez y el PSOE se benefician del hecho de que Gestair haya sido contratada con dinero público para mantener la flota de aviones a disposición del Ejecutivo. Esa es la clave. De ahí, la insistencia de OKDIARIO en que se aporten las facturas para disipar cualquier sombra de duda.

De todos esos vuelos de Pedro Sánchez en jet privado y negociados por el PSOE con Gestair, el primero tuvo lugar el 23 de mayo de 2019. Fueron exactamente tres desplazamientos en el mismo día: Madrid-Palma, Palma-Barcelona y Barcelona-Madrid, en la recta final de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de hace cuatro años. Unos meses después, en octubre y noviembre de 2019, Sánchez usó el mismo Falcon privado en otras seis ocasiones. Menos de dos años después, en septiembre de 2021, el Ministerio de Defensa adjudicó a la filial de mantenimiento técnico de Gestair (Gestair Maintenance S.L.) dos contratos públicos. Uno de ellos, por 59 millones de euros y una vigencia mínima de cuatro años, y otro por 5,5 millones de euros, para el mantenimiento de la flota de aviones Cessna Citation V. Dichos contratos son una evidencia incuestionable que justifica nuestra insistencia en reclamar transparencia. ¿Quién paga? ¿Y cuánto?