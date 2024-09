Que Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen derecho a disfrutar de una escapada romántica donde mejor les plazca es una obviedad, aunque el coste del vuelo a Andorra en una de las aeronaves que el PSOE le paga a su secretario general para sus desplazamientos durante las campañas electorales sea de 7.000 euros la hora. La cuestión de fondo que convendría aclarar es quién ha pagado la factura y, ya puestos, si se ha pagado la factura, porque se da la circunstancia de que Gestair, la empresa que ha gestionado el vuelo privado de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, es la misma que se ha adjudicado un contrato millonario para la revisión de los Falcon que utiliza el presidente del Gobierno. No estaría de más, para disipar cualquier sombra de duda, que quedara meridianamente claro quién ha pagado el vuelo a Andorra. Sánchez y su esposa viajaron el pasado viernes por la mañana. Lo hicieron en un jet privado hasta el aeródromo de Gerona y desde ahí fueron en helicóptero hasta un lujoso hotel andorrano, si bien no hubo encuentro institucional alguno con las autoridades del Principado. Aunque el viaje, según fuentes de Moncloa, era «de carácter privado», viajaron también una decena de escoltas que trasladaron por carretera el coche oficial blindado en el que habitualmente se desplaza el dirigente socialista. Pedro Sánchez quería moverse por el país en helicóptero, pero no se lo permitieron.

No se trata de hurgar en la vida privada del presidente, ni de entrar a juzgar el alto precio del lujoso hotel elegido para su escapada de fin de semana -de hasta 2.600 euros la noche-, sino preguntar quién pagó el vuelo del jet privado. La cuestión es del todo pertinente si tenemos en cuenta que Gestair ha triplicado sus ingresos gracias a los contratos adjudicados por Moncloa y pagados con dinero público. De ahí -dadas las circunstancias- que la pregunta no sea para nada capciosa. Insistimos: ¿Y todo esto quién lo paga?