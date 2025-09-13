¿Vas a marcar los productos israelíes con una estrella amarilla?, Yolanda

La propuesta de Sumar, la formación que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, desprende un tufo nazi que apesta, pues no se les ha ocurrido otra cosa que marcar con etiquetas todos los productos de Israel vendidos en España para tratar de que los consumidores no los compren, un boicot que es puro racismo ideológico. ¿Y cómo será la etiqueta, una estrella amarilla? La iniciativa es sencillamente abjecta, vomitiva y recuerda mucho a la infame estrategia de estigmatización llevada a cabo por el nazismo durante la II Guerra Mundial. Hasta hoy, el partido de extrema izquierda había conseguido que el Gobierno impusiera el etiquetado a los artículos que provinieran de los considerados como «territorios palestinos ocupados» para incentivar su consumo, pero el paso que propone ahora, además de atentar con las más elementales normas de la competencia, es moralmente repulsivo.

Los diputados de Sumar Juan Antonio Valero y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, han presentado una iniciativa parlamentaria para conocer las previsiones del Gobierno sobre la retirada de «todo el apoyo a empresas cómplices con el genocidio y la ocupación palestina, así como compromiso de que las instituciones bajo su cargo dejen de legitimar la ocupación con contratos y licitaciones públicas a fondos de inversión» de Israel. Además, la propuesta contiene un párrafo que provoca escalofríos y reza así: «Imponer un etiquetado específico a todos los productos comercializados en España por empresas israelíes para que los consumidores puedan ejercer su derecho a estar bien informados de dicha procedencia». Es decir, marcar con un símbolo los productos del país hebreo para exponerlos ante la sociedad española y señalarlos para evitar su compra por parte de los clientes nacionales. Lo dicho: mientras se les llena la boca cargando contra el «odio de la extrema derecha» resulta que es la izquierda más extrema quien deja su impronta de odio y de venganza. Para nazismo, camaradas, el vuestro.