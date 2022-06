“Es urgente librarse de Sánchez”

La ineficiencia y el despilfarro son dos rasgos característicos de este Gobierno presidido por un grillado y compuesto por buscadores de fortuna (personal). La ineficiencia o la alegría con la que echan arena en la maquinaria de las instituciones para frenarlas en seco y debilitar el Estado – que se quieren apropiar – es una de sus taras, siendo la otra, el despilfarro, gastar por gastar, lo cual excita a los nuevos ricos marxistas, que dilapidan billones provenientes de nuestros tributos sin importarles un bledo arruinar a España, cuya deuda pública, debido a los disparates económicos que han cometido con el beneplácito del autócrata, a cambio de anclarlo en Moncloa, asciende al 122% del PIB. Y sigue subiendo, a una media de 200 millones largos al día, pues las bandas separatistas que también lo apoyan no han puesto límite al lucro.

El melifluo Sánchez tiene más cara que espalda. Tener más cara que espalda significa aprovecharse de una situación para obtener beneficio, causando perjuicio a otras personas, o sea, a los españoles. No hay mejor expresión que especifique las falsedades, las trampas y los delirios de Sánchez. Ya nadie le cree y, vaya donde vaya, lo abuchean. Hasta en Bruselas, los severos eurodiputados, le toman por el pito del sereno y, tirando de guasa, lo describen como: «le bel imbécil qui n´arrête pas de sourire”, (el bello imbécil que no para de sonreír). Nunca tuvo España un presidente del Gobierno tan obsceno y ridículo – con permiso de ZP – como Sánchez, ese hortera atildado con trajes de corte infiel.

La verdadera oposición al despotismo no es la democracia – que con frecuencia elige dirigentes catastróficos -, sino la limitación del poder. Un gobierno que admite bolcheviques en su consejo y que aplica el totalitario y vomitivo ideario de Lenin, nunca será un gabinete democrático… Como Sánchez no cree en nada porque nació sin principios y como no tiene ideología, se dedica a cultivar su enfermizo ego, lo único que le lleva al éxtasis en esta vida. Por eso inventó el sanchismo, agrupación de lameculos y vividores cuyo trabajo consiste en comprar voluntades o/y votos, con subsidios que tal déspota rifa entre trincones y adeptos a su causa, que sufragamos los ciudadanos con impuestos abusivos para que el pringado siga en palacio riéndose de los jueces, el Rey, la Constitución, los Ejércitos, la Policía, la Guardia Civil y España en general.

Un hombre tremendamente inteligente, Alejo Vidal-Quadras, catedrático de Física Atómica y Nuclear, e inequívocamente comprometido con la libertad, lo tiene diáfanamente claro: “Es urgente librarse de Sánchez”. Y el sabio, lo razona: “Nos hemos acostumbrado a asistir a comportamientos aberrantes, mentiras sistemáticas y delitos contumaces”. Hasta que no nos libremos de “el bello imbécil que no para de sonreír”, tras haber hundido una gran nación e hipotecado el futuro de las clases media y trabajadora, el sanchismo seguirá siendo una farsa que goza de buena salud. Pero queda la esperanza, porque la erosión del Gobierno se enfrenta a la ilusión que genera el centro-derecha. Ciao, ciao, tirano lindo, que las elecciones andaluzas van a ser el principio de tu ocaso.