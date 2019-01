Herrera: “Qué más necesita el Gobierno español para reconocer a Juan Guaidó”

Nuestro gran Carlos Herrera dedica esta semana su comentario a la crisis que vive Venezuela y a analizar la actitud del Gobierno español.

Herrera se pregunta “¿qué más necesita el Gobierno español, el presidente Sánchez para reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela?”.

Herrera avisa de que ha grabado su comentario antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y, como suele ser habitual, el Gobierno podría haber cambiado a mediodía su opinión vigente a primera hora de la mañana.

“Pero no lo contemplo, qué quiere que le diga, no lo contemplo“, suspira Carlos Herrera a modo de lamento.

“Hay muchos elementos que nos ligan a la historia de Venezuela”, explica Herrera. Unos querrán o no querrán, pero canarios, gallegos, catalanes, andaluces… muchos fueron a aquella tierra, en aquella tierra crecieron, tuvieron hijos o fueron hijos de… volvieron, estuvieron… hay relaciones de sangre muy cercanas“.

“Todos ellos se preguntan por qué si Venezuela es tan importante para España, nuestro país no lidera, no da el primer paso” para que la Unión Europea reconozca a Juan Guaidó, “que no es un presidente autoproclamado, sino que lo ha elegido la asamblea legítima que ha votado democráticamente el pueblo de Venezuela y que este animal se cargó porque no le gustaba, porque no era el resultado que a él le gustaba”.

La tibieza de quienes ahora no reconocen a Guaidó, añade Herrera, les obligará a dar explicaciones de sus motivos para no dar “este paso”.

“A mí particularmente”, señala el gran periodista, “me avergüenza que el Gobierno español esté haciendo como que le peinan cuando no hay que estar con un sátrapa por muy amigo que sea de todos los giliprogres que apoyan el gobierno de Pedro Sánchez”.

Herrera concluye con un triste vaticinio. El Gobierno español, dice, “tiene que ser taxativo y decir que es ahora o nunca, porque si es nunca y continúa Maduro, el pueblo venezolano se enfrenta a algo que es más que un éxodo, incluso a un enfrentamiento civil”. A una auténtica “catástrofe“.