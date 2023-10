La traca independentista

LUNES: CACAO MARAVILLAO. Comenzó el festival con la irrupción de la Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) declarando solemnemente, casi urbi et orbi, que Mallorca está explotada, expoliada y debe recobrar su dignidad y, acto seguido, el autogobierno en un Estado independiente. Todo ello, el día de la celebración de la Fiesta de la Hispanidad con la muestra de una parada militar para celebrar lo que, visto desde la izquierda, alumbró la leyenda negra. Así que, para para acabar de poner las cosas claras, los socios independentistas de la ex presidenta del Govern balear en el anterior Ejecutivo, es decir Més per Mallorca, que también forman ahora parte de la coalición Sumar con la vicepresidenta del Gobierno, han retomado con entusiasmo su campaña con motivo de la celebración de esta fiesta nacional y fieles a su espíritu independentista y anticonstitucional han puesto en solfa al Rey con una foto boca abajo, endosándole que España, el #12Oct, es la conmemoración militarista de un genocidio.

O sea, entre unos y otros, se han lucido. La diferencia, no obstante, es esta: mientras ASM parece que caben en un taxi, Més es un partido que puede, mediante Sumar, formar parte de un gobierno que, si llegara a formar, Puigdemont mediante, será un cacao maravillao. O sea, una cosa y la contraria. Ahí tenemos como ejemplo a la señora Belarra, que ni la cesan y además Israel paga los platos rotos.

MARTES: LO QUE QUEDA. Dieciséis años después de que pasaran a ser de propiedad municipal tras su declaración por el Consell como Bien de Interés Cultural (BIC) y tras dos legislaturas con un proyecto para su reforma y rehabilitación, por fin algo comenzará a andar. De la época musulmana en Palma no queda, exceptuando parte del diseño urbano del casco antiguo, prácticamente nada. El arco de la Almudaina y poco más, pero permanece una fortificación que dentro de la misma ciudad debía formar parte de la segunda almudaina de antigua Madina Mayurqa y es uno de los edificios más antiguos aunque de los peor conservados. Es la Almudaina de Gumara, un recinto fortificado muy modificado ya que de la antigua edificación únicamente se conservan dos torres cuadradas de la que fue, en el siglo XI, una puerta de la muralla islámica y adaptada, finalmente, en edificio de viviendas (siglo XIX). Adquirida por el Ayuntamiento tras muchos años de abandono, ahora será por fin restaurada. El nuevo consistorio parece haber recobrado la sensibilidad hacia los monumentos históricos.

MIÉRCOLES: DUPLICAR CHIRINGUITOS. El Govern ha previsto que en tres meses la Oficina Anticorrupción creada por el anterior Ejecutivo de Armengol, que nos cuesta tal que diez millones de euros anuales, deje de existir, ya que en los ocho años de funcionamiento no ha servido absolutamente para nada y ha sido un chiringuito con clarísimas duplicidades con la Sindicatura de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Fiscalía. ¿Hay quien dé menos por más? O sea, un ejemplo más de elefantiasis política.

JUEVES: CURARSE EN SALUD. Tras la paralización de las obras de la terraza de Es Baluard, la empresa adjudicataria parece ser que presentará un proyecto de legalización al departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca para tratar de corregir el vergonzoso desastre de unas obras ilegales e ilegalizables. Conviene pues curarse en salud no fuera a ser que el disparate actual, sea quien sea el responsable de éste, quedara a medias. Lo ocurrido no puede volver a repetirse de ninguna manera. Los que perpetraron el actual desastre carecen en absoluto de credibilidad.

VIERNES: LO INIMAGINABLE. La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) –menos mal que por lo menos hay alguien que vigila que no se cometan más disparates- denunció la presencia de baños portátiles dentro del conjunto escultórico de Guinovart en el Parque del Mar y solicitó que se revisara si las instalaciones han podido dañarse o desplazar algún elemento de este conjunto. La cosa ocurrió con motivo de la celebración de la Palma Marathon Mallorca 2023. Resulta difícil imaginar un hecho de estas características, pero hasta aquí han llegado los ejemplos de una absoluta incultura. Lamentable.