Ábalos deja a Marlaska a los pies de los caballos

Las declaraciones del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a OKDIARIO han ido mucho más allá de la revelación de que el mismísimo Pedro Sánchez en persona le dijo que la UCO estaba investigando a Koldo García, lo que sitúa al presidente del Gobierno en una compleja situación al haber podido cometer un delito de revelación de secretos y/o de encubrimiento, porque también afectan, y de qué manera, a otros miembros del Gobierno.

Especialmente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de quien afirma que puede verse implicado en el mayúsculo escándalo de corrupción que afecta de lleno al PSOE. Y es que a Ábalos le parece extraño que a Marlaska, al que acusa de «negligente», no le investiguen ni nadie de Interior aparezca en los informes de la UCO. Demoledor.

En este sentido, las palabras de Ábalos adquieren una enorme relevancia dado que el ex ministro de Transportes pidió en el Tribunal Supremo que declarara Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Interior, por la compra presuntamente fraudulenta de mascarillas que hizo la cartera de Fernando Grande-Marlaska a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Si añadimos el dato no precisamente menor de que Koldo García, el que fue asesor de Ábalos en el ministerio, grabó sistemáticamente a Rafael Pérez, quien dimitió hace semanas alegando supuestos motivos personales, lo manifestado por Ábalos a OKDIARIO coloca a Marlaska a los pies de los caballos.

En algo tiene razón: en el asunto de las mascarillas la compra de Interior a la trama Koldo ha pasado casi desapercibida, centrándose todas las pesquisas en las compras llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes. Lo que parece evidente es que Ábalos dispara con bala a Marlaska. ¿Qué sabe Ábalos de su ex compañero en el Gobierno? Pues teniendo en cuenta que sabe mucho más de lo que ha contado -aunque con OKDIARIO ha sido altamente elocuente-, el todavía ministro de Interior debería ir tentándose la ropa. Por si las moscas.