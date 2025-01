¿Tecnocasta? Si la tecnocasta eres tú, Pedro

Ahora resulta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido arremeter contra las grandes tecnológicas a las que acusa de haberse plegado a los designios de Donald Trump. A Elon Musk, propietario de la red social X, le ha llegado a llamar «líder de la internacional ultraderechista», metiendo en el mismo saco a otras empresas como Meta (WhatsApp, Instagram y Facebook) o a Google, a las que ha denominado «tecnocasta». Pues bien, tal como informa OKDIARIO, fue el PSOE quien contrató a una empresa tecnológica que seccionaba audiencias en redes sociales para desmovilizar políticamente a colectivos concretos, con categorías como «pijos». Pagó 600.000 euros por ese servicio y fue investigado por un posible delito de protección de datos.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió una investigación en 2024 al PSOE tras conocer que había contratado por ese montante a la empresa Tyrceo SL, con el objetivo de difundir mensajes electorales en redes sociales en el marco de la campaña por las generales de 2023. La empresa, propiedad del gurú de campañas de desmovilización del voto Aleix Sanmartín, se lanzó por encargo del PSOE a identificar con este sistema -que analiza perfiles de redes sociales- a personas de un determinado municipio, rango de edad, nivel de ingresos u origen que encajaran en categorías como «pijos», «amantes de los animales», «moteros» o «fitness».

Así, sus mensajes y vídeos se mostraban en redes como el Twitter de Musk o Instagram sólo a esas personas catalogadas como tal. El objetivo, desmovilizar a ciertos nichos de electores para que no voten a partidos rivales. Ahora, Sánchez dice que la «tecnocasta» «está tratando de usar su poder sobre las redes sociales para controlar el debate público. Ante esto tenemos que rebelarnos. La democracia no es un euro, un voto; no es un tuit, un voto», ha afirmado el presidente del Gobierno. Pero hombre, Pedro, si nadie se ha servido de la «tecnocasta» como tú.