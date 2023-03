Tamames: el embolado de Dragó a Abascal

Señalan los que siguen de cerca la andadura de Vox (nunca he tenido esa posibilidad profesional) que el escritor talentudo y personaje inquietante donde los haya Fernando Sánchez Dragó es la persona que más posibilidades tiene de susurrar al oído del césar. Ocurrió con el inefable consejero de Cultura y Turismo en la Junta de Castilla y León Gonzalo Santoja (ex comunista de acción y pensamiento como su amigó Dragó) y ha ocurrido ahora a propósito de proponer a Ramón Tamames como candidato a la Presidencia del Gobierno en su alarmante moción de censura.

Discutirle al profesor Tamames su talla extraordinaria como economista resulta tan estulto como reconocerle una trayectoria política vital coherente, seria y admirable. Es, básicamente, el candidato de sí mismo y sus frustraciones. Sus declaraciones avant match son de aurora boreal. Resulta que no es el candidato de Vox. Confiesa que no comulga para nada con los postulados voxísticos. Se ha descubierto que, incluso, se mostró a favor de encontrar una hoja de ruta especial para Cataluña en un intento de situar a ese territorio a la par que España. Eso en lo referido a la permanencia del Estado.

Siempre he sostenido -porque conozco cómo vive, su inmenso patrimonio y cómo se conduce personalmente- que Tamames no ha sido jamás comunista, mucho menos un comunista medianamente coherente. Está instalado en el mundo antes de la caída del Muro de Berlín. Lo último ha sido su declaración en 13 TV, es decir, en el canal televisivo de la Iglesia -más bien habría que decir de Fernando Giménez Barriocanal- en el que se muestra partidario de abortar a los prenatales con síndrome de down, porque, en su opinión, son criaturas que «nunca serán felices». La respuesta de la audiencia fue de aurora boreal, lógica por lo demás.

Se podría traer a colación un sinfín de tamameces de don Ramón contra el partido que le ha cooptado para tratar de desgastar a Sánchez. No hay marcha atrás; por lo tanto, prepárense para el divertimento, encarguen las palomitas y agiten el vermut. Soluciones, ninguna. Jolgorio, todo.

PD. Evitar chiquilladas y gestos infantiloides debería primar en Vox, una vez comprobado (veremos el 28M) que echar a Sánchez y formalizar una nueva mayoría parlamentaria también parece pasar por ellos.