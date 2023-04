En el Super Puma me siento un dios

El tirano despertó, como cualquier mañana, alejado de la realidad, y del pueblo. Su cerebro sonaba igual que el crujido de una vieja mecedora: adelante, atrás; ayer, mañana; adelante y, nuevamente, atrás; sin importarle un bledo acumular crujidos, indecencias ni traiciones. Esta mañana despertó pensando qué iba a hacer, pues lo normal, mentir sin parar. «Hoy me iré por ahí en mi Super Puma a inspeccionar mis palacios y a sobrevolar insultos, porque en los cielos me siento un Dios y no tengo por qué aguantar, a esos muertos de hambre que me increpan en las calles. En el Super Puma, soy Zeus».

Feijóo se mofó del lelo en el Senado: «No use Doñana como disparador electoral. No lo he dicho yo, lo acaba de decir el señor Alfonso Guerra». Y le faltó añadir lo que Guerra piensa de Yolanda Díaz, de la que dijo que es un bluf, en el que poco hay que rascar, aunque no hay diferencias ideológicas significativas entre ambos, o sea, que tenemos dos inútiles, por el mismo precio. El porvenir de nuestra nación, está en manos de dos farsantes que pretenden llevarnos al desastre en tiempo récord. La Razón tituló aquella gresca: «Sánchez tira del insulto (a Núñez Feijóo) para frenar el cambio».

Alea iacta est, que algún siervo osado se lo traduzca al membrillo: «La suerte está echada». El tirano perderá las elecciones de forma apoteósica por creerse un dios, siendo un paleto con frac y un aventurero sin brújula que pone rumbo a la codicia para mantener su nefasto poder con el que desprestigió a España y empobreció a los españoles. El 28-M se acerca y el 3-D no anda tan lejos. Todas las encuestas sólidas por creíbles, auguran que las derechas unidas van a mandar a tomar por saco al social-comunismo en pleno. El del Super Puma más sus histéricas ministras ya puede encargar un chárter de ida, sin retorno, pilotado por ZP, al edén comunista de Maduro. Allí estarán en su salsa y serán felices.

Hoy, el tirano despertó henchido de orgullo, tras haber aprobado su última ley irracional, o de la vivienda, que impide desalojar a los okupas y dificulta el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Otro triunfo ficticio del tal Sánchez y los suyos, expertos en enhebrar falacias con confusiones. Ojalá que las urnas los expulsen de la política y España, y la gente de bien, término que les jode, pueda prosperar en paz.