He aquí el hombre de moda en el sanchismo. Se ha comido en un santiamén el olor a Carmen Calvo y el rebufillo de Iván Redondo. ¡Con dos pares!

Son las cosas del conducator que se enamora y desenamora antes de que canten las cigarras de Lanzarote. El hecho cierto es que el hueco dejado por Carmen Calvo y el ex gurú guipuzcoano -convertido ya de facto en un apestado en Moncloa y Ferraz- lo ha ocupado con personalidad propia Félix Bolaños que, además, tendrá mando en plaza en el cuartel general de Ferraz.

Escrito en román paladino: Bolaños es la estrella rutilante -por ahora- del “régimen” sanchista. ¡Ya veremos hasta cuándo! Algunos de sus propagandistas le sitúan ya como el sucesor y tapado que tendría Pedro Sánchez de cara a una muy eventual retirada. ¡Largo me lo fiáis! En primer lugar, porque el jefe del Gobierno no tiene intención alguna de hacer mutis por el foro. Ese favor en forma de botafumeiro al ministro de la Presidencia es como ponerle el dogal al cuello. Porque cualquier intento de restar un ápice de protagonismo al comandante en jefe supondrá la degollación sumaria del interfecto. ¿No han aprendido nada del caso Redondo? Cierto es que Bolaños es del partido y, además, no cobró nada de Luis Bárcenas.

Hay que decir en honor del actual gran edecán monclovita que sus formas y maneras se compadecen con una mayor sutilidad en sus declaraciones públicas (no exentas, desde luego, de manipulaciones ad hoc) y el “Bolaños style” es mucho más exportable que algunos de sus conmilitones al paño. Al menos, es lo que se sustancia de sus opositores.

En el vademécum de la historia reciente se sustancia con toda claridad que aquellos que desembarcan en las playas de Normandía difícilmente desfilan bajo el Arco de Triunfo en París. Ni Abril Martorell con Adolfo Suárez; ni Oliart con Calvo Sotelo; ni Alfonso Guerra con Felipe González, ni Rodrigo Rato con José María Aznar. Qué decir de Soraya Sáenz de Santamaría con Mariano Rajoy.

En cualquier caso, dejar constancia, al día de hoy, a quién pertenece el impresionante dispositivo monclovita y quién pastorea aquel inmenso rebaño.