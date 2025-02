Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 8 al 14 de febrero de 2025

SUBE: Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha inaugurado en el Hospital público Universitario Puerta de Hierro, una de las infraestructuras más avanzadas de Europa, con 2.000 metros cuadrados dedicados a la realización de pruebas y tratamientos del cáncer. Se trata de una gran noticia para todos aquéllos que necesitan ser valorados con celeridad en casos de cáncer de manera que puedan mejorarle la vida. En esta unidad, el ejecutivo autonómico madrileño ha invertido más de 11 millones en 11 salas de endoscopia equipados con tecnología de última generación. ¿Tienes algo que decir, Mónica García?

BAJA: Joana Vasconcelos

No entiendo cómo el duque Carlos de Alba ha permitido que la artista kitsch, como ella se autodenomina, viole el Palacio de Liria con llantas de coches, vasos de whisky, y cacerolas … Menos mal que no ha traído su obra icónica La novia, una monumental lámpara realizada con … ¡¡¡tampones!!!, obra que ya ha sido rechazada más de una vez. ¡Normal! A lo peor es que soy muy antiguo porque me gustan Canogar, Sol LeWitt, Guerrero, Chillida, etc. etc. y, por supuesto, Picasso. Y nada que ver esta pintora-escultora con el gran Cristóbal Toral y sus cuadros/esculturas de maletas. Cierto es que también Andy Warhol fue autor de su icónico plátano y su famosa lata de sopa Campbell’s.

SUBE: Javier Cremades

El ilustre jurista español, presidente de la World Jurist Asociation, ha recibido el premio de Español Universal 2024 que concede y entrega la Fundación Independiente. El acto contó con la presencia del polémico presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex ministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana. El motivo para tal distinción, su labor de proyectar la imagen internacional de España y la abogacía española en el mundo. También recibieron en su día este galardón Camilo J. Cela, Felipe González, Julio Iglesias, Rafa Nadal y Margarita Salas.

SUBE: Rafa Nadal

El Comité Olímpico Español le ha homenajeado en el Auditorio Alfredo Goyeneche de Madrid. En el transcurso de la reunión, el gran Nadal reconoció sentirse «en paz después de haberme retirado, aunque después estuve muy mal del pie y necesité un tiempo de desconexión. No he vuelto a coger una raqueta, pero me gustaría formar parte del deporte español». Que lo es y lo será siempre, admirado Rafa, por propio derecho y por sus méritos.