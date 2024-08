Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 4 al 10 de agosto de 2024

Sube: Dr. Gómez Villar

Especialista en medicina estética que, con motivo de la muerte de una joven víctima del turismo estético en Estambul, ha realizado un informe en la revista Pronto sobre los retoques de mujeres tan famosas como Letizia, «con bótox en la cara, frente y entrecejo, rinoplastia perfecta en la nariz y mandibular en el mentón y otoplastia en las orejas». Tamara Falcó suele ponerse pómulos para evitar la caída de la cara; seguramente con inductores que aumenta la formación de colágeno en el óvalo facial y rinomodelación en la nariz. Marta Zurita, biopolímeros en labios, rinoplastia a causa de la desviación del tabique nasal. Isabel Preysler, «en mi opinión, salvo por la nariz, es una mujer espectacular». Sin embargo y según el doctor Gómez Villar, «una de las cirugías que ha repetido más veces es la rinoplastia y algún lifting que le ha llevado a tener una nariz muy poco natural». Elsa Pataky es evidente que usa toxina botulínica. Pero el principal tratamiento que usa es la protección solar. También vitaminas o hialurónico no reticulado. Pilar Rubio «tiene una belleza brutal» aunque con los pómulos muy marcados posiblemente gracias al ácido hialurónico y ha ido aumentando de forma progresiva el volumen de los labios.

Suben: los tres protagonistas que merecieron un oro

Carolina Marín, la campeonísima de bádminton que hizo llorar a toda España cuando se le quebró la rodilla al hacer un mal giro y se fue al suelo en una semifinal que dominaba ante la china He Bing Jizo . Y se apagó la luz. ¡Qué injusticia y qué duro! Lágrimas y sueños rotos mientras el estadio y la propia china gritaban su nombre.

Carlos Alcaraz, el joven murciano nuevo lider del tenis mundial pero que aún así no ha podido llevarse el oro que perdió frente a su tradicional enemigo Djokovic logrando tan solo una medalla de plata. “Estoy seguro que algún día también ganaré un oro olímpico. He llorado porque no he podido lograr que se sintieran orgullosos de mi. Y…

Jon Rahm, el grandísimo campeón de golf, medalla de oro segura pero que, inexplicablemente, se hundió al llegar a la mitad del recorrido y con cuatro golpes de ventaja. “No ha sido fácil mantenerla porque ves que pierdes lo que ya tenia en la mano. Solo dos golpes me separaban del oro. Tengo que entender que ha pasado”.

Baja: Achraf Hakimi

Futbolista de la selección marroquí, aunque podía haberlo sido de la española por su doble nacionalidad ya que nació y vivió en Madrid y que, tras la derrota frente a España, se negó a atender a la prensa, una actitud que va contra el protocolo de la FIFA que obliga a los futbolistas elegidos a hablar con los periodistas después de cada partido. Esta actuación le costará una fuerte multa a la selección marroquí impuesta por el COI. El impresentable jugador se burló de la selección española y hasta pitó nuestro himno nacional.

Sube: Marta Álvarez

Presidenta de El Corte Inglés, no solo por haber conseguido, en el último ejercicio, el mayor beneficio desde 2009, sino por su nuevo plan para aumentar el ritmo de crecimiento. Para ello, ha designado como nuevo CEO al argentino Gaston Bottazzini que, desde el pasado mes de febrero, ocupaba el puesto de asesor de la presidenta, una de las españolas más importantes al frente de grandes empresas.