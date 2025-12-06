Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025

SUBE: Gerard Piqué

El famosísimo ex jugador del Barcelona e inventor de la liga de fútbol de streamers Kings League sigue a sus 38 años de actualidad con reglas alternativas al fútbol tradicional, ejerciendo como profesor ante decenas de alumnos, nada menos que en la Universidad de Harvard Business, para explicar la influencia del fútbol en la sociedad. En tan sólo tres años, su éxito ha sido tan espectacular con más de 1.300 millones de visualizaciones y 22,5 millones de seguidores. No cabe la menor duda de que es un personaje controvertido para sus fans y sus detractores.

SUBE: Susanna Griso

La famosísima presentadora de Espejo Público, que está viviendo las felices vísperas de su luna de miel, preparando los detalles de la boda con el empresario madrileño Luis Enriquez, el próximo mes de julio en la Costa Brava. «Va a ser todo muy informal y el vestido estará acorde al protocolo, que va a ser muy relajado, tipo playa. Iré cómoda, con poco tacón y muchas ganas de bailar. Quiero que la gente se lo pase bien, que esté todo el mundo relajado, que no haya demasiada etiqueta», ha declarado a la compañera Araceli Manzanares para Pronto. La gran revelación de la entrevista ha sido conocer quiénes serán sus padrinos: «Van a ser nuestros hijos, que tenemos muchos».

BAJA: Laura García de Viedma

Ex abadesa del monasterio de Belorado que ha sido detenida junto a otra ex monja, sor Paloma, por el delito de una presunta apropiación indebida de obras de arte pertenecientes al monasterio. También ha sido detenida una tercera persona, un anticuario acusado del delito de adquisición de un bien a sabiendas de haberse adquirido ilícitamente. En espera de que la juez de Briviesca fije día y hora para la vistilla, los tres pasaron la noche en el Centro de Detención de Burgos capital. Actualmente, están en libertad sin fianza. Triste espectáculo donde los haya.

BAJA: Romina Power

Nadie se explica a qué viene ahora, después de tantísimos años de la muerte de su hija Ylenia Carrisi Power, que su madre Romina, en su libro Pensamientos profundamente sencillos: el abecedario de mi vida hable, por primera vez, de dos polémicos temas: su divorcio de Al Bano y la desaparición de su hija Ylenia en Nueva Orleans (Luisiana, Estados Unidos) en… ¡1994!, cuando tan sólo tenía 23 años. Lo más grave y polémico han sido sus declaraciones al diario italiano Corriere della Sera en las que asegura que su hija está viva. «Una madre lleva un cordón umbilical invisible con los hijos que ha parido: si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido». Estas declaraciones han indignado a Al Bano, que ha reconocido no estar más en desacuerdo con Romina, cuyas palabras no sólo no las comparte, sino que son «una cuchillada en el corazón». Todo el mundo se pregunta, con razón: ¿qué pretende Romina con esta «invención»? ¿Un ataque a su ex marido a quien en su libro incluye múltiples reproches?