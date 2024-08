Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 28 de julio al 3 de agosto

SUBE: Rafa Nadal

El gran protagonista de los Juegos Olímpicos de París por su participación activa personal desde el día de la inauguración, portando la antorcha que había recibido de otro gran deportista como es Zinedine Zidane y por su actuación deportiva en la pista central de Roland Garros junto a Carlos Alcaraz. Aunque los dos grandes tenistas están acostumbrados a ganar, como sucedió en el primer encuentro, Rafa cierra presuntamente su carrera tras la derrota en dobles con Alcaraz. «Para mí se ha terminado una etapa» Y, al parecer, en París se acaba el plazo que se había dado: «Me había marcado los Juegos Olímpicos como objetivo desde que empecé el año. Se ha terminado este ciclo. Voy a desconectar y en frío pensaré que voy a hacer». Para Nadal puede que este fuera su último partido y el primer gran adiós. «Es posible que me haya despedido. Al menos, ha acabado una etapa. Necesito volver a casa y analizar en frío lo que voy a hacer. Cuando sepa la decisión, lo haré saber».

BAJA: Comité Olímpico Internacional



Por ofrecer en el río Sena una imagen, dentro de los numerosos y polémicos espectáculos, el día de la inauguración de los Juegos, que ofendía los sentimientos religiosos con la parodia del cuadro de Leonardo da Vinci La última cena en la que varios drag queens representaban a los apóstoles, sentados en torno a la figura de Cristo personalizado por una voluminosa, ofensiva y hortera drag queen.

Determinada prensa ha considerado excesivos los comentarios contra esta burlesca parodia anti religiosa. Y como escribe José Manuel de Prada, «la ceremonia inaugural de los Juegos no fueron sino un mamarrachismo chillón que demostraba que París no es la capital de la cultura».

SUBE: Marta Álvarez



Presidenta de El Corte Inglés, no solo por haber conseguido, en el último ejercicio, el mayor beneficio desde 2009, sino por su nuevo plan para aumentar el ritmo de crecimiento. Para ello, ha designado como nuevo CEO al argentino Gaston Bottazzini que, desde el pasado mes de febrero, ocupaba el puesto de asesor de la presidenta, una de las españolas más importantes al frente de grandes empresas.

SUBE: Juan Luis Galiacho

Estimado compañero, que ha ganado, según sentencia del Tribunal Supremo, la demanda de la modelo Mar Flores por la publicación de dos artículos sobre su vida privada que ella misma ha expuesto en programas de televisión, mediante pago, of course, por lo que esa información de la que se hacía eco Juan Luis ya no pertenecía a su vida privada. Esta sentencia ha supuesto un gran triunfo de «la veracidad y la libertad de expresión», en palabras del periodista. Mar Flores ha sido condenada, incluso, a pagar todas las costas del proceso.