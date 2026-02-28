Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 21 al 27 de febrero de 2026

SUBE: Reina Sofía

Reina de España, que ha sido investida como Doctora Honoris Causa, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como ejemplo de una forma de entender las responsabilidades públicas «no como un privilegio sino como un servicio», en palabras de su madrina en la ceremonia de investidura, la profesora Goretti García Morales: «La nueva doctora ha encarnado a lo largo de decenios una concepción ética de la Corona basado en la humanidad, la solidaridad y la cooperación». En la ceremonia se recordó a su hermana la princesa Irene, fallecida el 15 de enero y cuyo estado de salud fue el motivo del aplazamiento de la ceremonia.

SUBE: Benjamin León Jr.

El diplomático norteamericano que, el pasado 18 de este mes de febrero, ha presentado ante el Rey Felipe sus cartas credenciales como nuevo embajador de los Estados Unidos en España. León, de 81 años, nació en Cuba y llegó acompañado de su esposa, Mavileibys Campa Felipe, de 38 años, con quien contrajo matrimonio el año pasado en Miami en una ceremonia que, según los medios, superó los tres millones de dólares. Presentes en la ceremonia sus tres hijos mayores, Silvia, Lourse y Benjamín, de un matrimonio anterior.

SUBE/BAJA: Paris Hilton

La archifamosa actriz de Hollywood y empresaria ha anunciado en Instagram la decisión de volverse a casar, por cuarta vez, con Carter Reum, con quien ya contrajo matrimonio en 2021 y padre de sus hijos, Phoenix de tres años y London Marilyn, de dos. Y ha anunciado que lo hará vestida de blanco, como en la anterior ocasión. A lo mejor, haberse convertido en madre le ha dado más responsabilidad, más seriedad y menos frivolidad, aunque permítanme que lo dude.

BAJA: Mette-Marit

La princesa noruega no apareció en la foto de todos los royals en el castillo Het Oude Loo de Amsterdam, en 2013, donde, antes de su investidura como rey, el príncipe Guillermo y Máxima reunieron a todos los príncipes herederos y futuros reyes, en total ¡doce miembros!, incluidos los españoles Felipe y Letizia. La nota negativa de la reunión fue la ausencia de la siempre polémica Mette-Marit, que se disculpó por temas de salud. Y mire usted por dónde, 13 años después se ha sabido por los desclasificados papeles de Epstein que prefirió viajar a Nueva York con el polémico individuo. ¿Y se convertirá un día en reina consorte de los noruegos?