Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 17 al 23 de noviembre de 2024

SUBE: Rafa Nadal

El gran icono del deporte español, reconocido en el mundo entero como uno de los competidores más formidables de la historia deportiva, a sus 38 años cierra esta etapa de su vida desde la aceptación de que todo tiene un principio y un final. «He intentado esforzarme cada día para ser mejor y cumplir objetivos y hacerlo desde el respeto y tratando de hacer lo más importante en este mundo, que es ser buena persona. Me voy de este mundo del tenis profesional con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no sólo deportivo sino también personal». Así es, querido Rafa.

SUBE: Carmen Iglesias

Directora de la Real Academia de la Historia y profesora que fue de las infantas y de Felipe, ha sido galardonada con el IV Premio Madrileña del Año por su excelente trayectoria en la difusión y proyección de la Historia de España en el mundo, premio que ya tuvieron en su día Vargas Llosa y Gregorio Marañón. El galardón le fue entregado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Auditorio de la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real.

SUBE: José Juan Morales

Presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles desde el 2018, que en el XXXIV Salón Internacional del Caballo (Sicab), que se celebra estos días en Sevilla con gran éxito, rinde homenaje a la onubense Carolina Marín, Oro Olímpico y tricampeona del mundo de bádminton. Una lesión en directo impidió a Carolina Marín ganar el oro en las pasadas Olimpiadas de París. Este salón que se clausura este domingo, cuenta con 890 caballos de 323 ganaderías nacionales e internacionales, dejando un impacto económico de más de 60 millones de euros en la ciudad sevillana.

SUBE: Nieves Herrero

La compañera que ha presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su novela Luna Roja (Ediciones B). El acto corrió a cargo de Cayetano Martínez de Irujo, ya que una de los personajes de la obra es su madre, la duquesa de Alba, dejando bien claro la poca simpatía por el polémico Jesús Aguirre, el que fuera segundo marido de Cayetana. A mi juicio injustamente, ya que puso un poco de orden en la Casa de Alba aunque no contó con la ayuda de ninguno de los seis hijos. ¿Fue un error de su madre casarse con este brillante ex jesuita?