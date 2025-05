Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 10 al 16 de mayo de 2025

SUBE: Sofía de Grecia

Reina emérita de España y una mujer siempre fuerte y discreta, que está sufriendo unos momentos muy dramáticos a causa de su hermana, la princesa Irene, quien se encuentra en las últimas fases de su enfermedad, un alzheimer muy agresivo hasta el extremo de que ya no conoce a nadie de la familia. El equipo médico ha preparado a la Reina informándole que la vida de la princesa se apaga sin remedio y que el desenlace fatal está muy próximo, por lo que tanto Felipe como Elena y Cristina intentan ayudar a Doña Sofía para la muerte inminente de tía Pecu, como cariñosamente la llaman. Después del fallecimiento, el 2 de enero de 2000, de doña María, la condesa de Barcelona madre de don Juan Carlos, y la del rey Constantino, el 10 de enero de 2023, será la siguiente tragedia familiar a la que se enfrentará la Familia Real.

SUBE: Margarita Robles

La todavía ministra de Defensa, a quien siempre le he tenido mucho afecto y en estos momentos mucho más. No es de recibo que el «puto amo» le haya llamado «pájara», aunque ella ha mantenido el tipo restándole importancia, sé que, en el fondo, lógicamente ha debido dolerle. Pero sí me gustaría pedirle que ¡¡¡dimita!!! por la dignidad que le atribuyo, y no le dé más importancia a esa palabra que ofende más a quien la pronuncia que a quien la recibe. Lo sé por experiencia. Sucedió un día, cuando Miguel Durán, el que fuera presidente de la Once, y yo accedíamos al restaurante El Pescador en la calle Ortega y Gasset, de Madrid. Al pasar junto a una mesa en la que se encontraban comiendo, oímos a un tal señor Cortina diciéndole a su acompañante (cuyo nombre no recuerdo): «¿Has visto a ese par de pájaros?». Miguel, por su ceguera, no los había visto aunque por su privilegiado oído sí que lo oyó. Como yo. No le contestamos. Sólo nos dio por reír. Hoy, con lo sucedido a Margarita Robles, lo recuerdo como si fuera ayer.

SUBE: Raphael

El famosísimo cantante español quien, a sus 81 años de edad y después de haberse recuperado del linfoma cerebral que le diagnosticaron el pasado diciembre obligándole a su internamiento en la Clínica Hospital de San Carlos, primero, y el Doce de Octubre, después, vuelve a los escenarios el próximo 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida y a dieciocho plazas más en su gira, entre ellas todas las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza… «Pero que nadie piense que ésta será una gira de despedida. El día que me tenga que ir, me iré». Y reconoce que todo lo que ha pasado sólo ha sido un tropiezo más, uno de tantos desde que hace 20 años tuvieron que hacerle un trasplante de hígado… ¡Chapeau!

SUBE: Eduardo Mendoza

El escritor barcelonés, nacido en 1943, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de las Letras, cincuenta años después de su primera novela, en mayo de 1975, ‘La verdad sobre el caso Savolta’, en la que retrata la Barcelona de los convulsos años 1917-1919, obra reeditada por Seix Barral. El escritor catalán sucede a la poetisa rumana Ana Blandiana, que recibió la misma distinción en 2024. El galardón literario está dotado con 50.000 euros, una escultura de Joan Miro, símbolo del premio, un diploma acreditativo y una insignia. «He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este premio tan especial. Soy un hombre feliz», ha declarado el homenajeado autor, añadiendo «quiero que en Cataluña haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino, juerga y futbol. Lo demás me trae sin cuidado». Su obra está inexorablemente ligada a la ciudad de su nacimiento. ¡Felicidades, maestro!