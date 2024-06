Un ‘software’ por la cara para llevárselo crudo

En un significativo arrebato de sinceridad, Begoña Gómez reconocía abiertamente en la guía de su software -pagado por la Universidad Complutense- que esta herramienta facilitaba el acceso a ayudas públicas del Ejecutivo. Por decirlo más claro: la esposa del presidente del Gobierno vendía, entre las virtudes de esta plataforma, el apoyo que ofrecía para hacerse con las subvenciones del Gobierno de su marido.

La guía presumía de servir para que pequeñas y medianas empresas obtuvieran lo que eufemísticamente denominaba como «retornos». O sea, «ayudas y financiaciones que la Plataforma pone a tu disposición», entre las que se incluían cuatro categorías: «inversiones (empresas privadas), crowfunding, bancos (créditos y ayudas) y licitaciones públicas (ayudas y subvenciones públicas)». Y añadía: «En cada una de ellas tendrás una descripción y un enlace a una página web con mucha más información. Estos retornos pueden resultarte muy útiles para financiar tus proyectos nuevos o actuales. Es un apartado que estará en cambio constante, ya que la Plataforma actualizará estos recursos de forma periódica», añadía la guía.

Será la justicia quien determine la existencia o no de delito, pero con independencia de cuál sea el horizonte penal de Begoña Gómez resulta de una desfachatez insultante que la mujer de un presidente del Gobierno se dedique a ilustrar sobre el mejor modo de hacerse con ayudas públicas que concede su marido.

Alguien podría decir que la mejor manera de hacerse con las subvenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es utilizando el software de Begoña Gómez, sino a través de Begoña Gómez, directamente y sin herramientas de por medio. Y no le faltaría razón, porque Carlos Barrabés, su socio, no utilizó el software» y, sin embargo, se ha llevado subvenciones por encima de los veinte millones de euros en apenas tres años. De modo que la mejor herramienta era Begoña Gómez y no un programa informático diseñado para no perderse en el proceloso mundo de las ayudas públicas e ir directamente al grano. Decía la guía del software que «hoy no sólo cuenta lo que haces, también cómo lo haces. Por este motivo, el sólo uso de esta plataforma ya te aporta una ventaja competitiva». Toda la razón: ya no cuenta lo que haces, sino cómo lo haces, Begoña.