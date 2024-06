¿En serio el Gobierno de Delcy y Hamás se indigna con Milei?

¡Un día nuevo en la oficina de la indignación de la izquierda! Menos mal que es viernes y ya llega el fin de semana sin tener que luchar contra el fascismo violando todo el Código Penal revelando secretos, como presuntamente ha hecho el fiscal general del Estado; con tráfico de influencias, como presuntamente ha hecho la mujer del presidente; o simplemente reinterpretando al poder judicial amnistiando a delincuentes prófugos de la justicia por aritmética parlamentaria. Esto de mantener la dignidad de las instituciones (entendiendo por «instituciones» el poder del matrimonio Sánchez-Gómez) es agotador, así que me alegra profundamente que, por fin, la izquierda tenga su merecido descanso después de una semana de mucho esfuerzo y sacrificio.

Es verdad que Dios no ahoga, pero sí aprieta un poquito, y a los luchadores de la Sanchosfera les ha enviado una última prueba esta semana en nombre de Javier Milei, que hoy está de visita en España y va a recibir una condecoración de la Comunidad de Madrid y un premio del Instituto Juan de Mariana.

El Gobierno, para no variar, está muy indignado sabiendo que un facha de allende los mares ha osado a venir a España sin la correspondiente genuflexión sanchista, y por eso han puesto al equipo de opinión sincronizada a repetir una y otra vez que la Comunidad de Madrid no tiene potestad para usurpar las competencias en materia de política exterior del Gobierno central.

Si no fuera porque es grotesco, sería como para que nos echáramos unas risas, pero llega un punto en que esto de las bromas de mal gusto empieza a ser un poco cansino. Porque… ¿En serio que el Gobierno que ha amnistiado a los delincuentes que destruyeron la imagen internacional de España a través de embajadas fake en el extranjero tiene autoridad moral para decirle a Ayuso que no puede condecorar al Presidente de un país hermano? ¿En serio que el Gobierno que invitó en visita de Estado a Gustavo Petro para que en la sede de la soberanía nacional dijera que todos los españoles somos esclavistas, tiene autoridad moral para decir que Javier Milei no es bienvenido?

¿En serio que el Gobierno de las maletas de Delcy, el aliado número uno de Hamas, la estrella fulgurante de los talibanes, el que entrega el Sáhara a Marruecos o el que llama fascista a Meloni; tiene autoridad moral para decirnos que Argentina es un país non-grato?

Es un honor para los españoles que Javier Milei venga a Madrid, la cuna de la libertad Europea y el hogar intelectual de liberales de la talla de Jesús Huerta de Soto que es, precisamente, su ideólogo de referencia.

En líneas generales, cuanto más le fastidie algo a Pedro Sánchez, mejor será para España. Así que, presidente Milei, bienvenido a nuestro país y ¡qué viva la libertad, carajo!.