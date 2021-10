Hay algo en lo que el Gobierno Sánchez&Yolanda no tiene rival en el mundo entero: el arte de vender lo que no tienen. Ambos, usan con maravilloso desparpajo, el arte del zoco.

Van a un producto estrella por semana e, incluso, se superan de cuando en vez, depende de cómo les vayan las cosas demoscópicamente hablando. A ese arte se suma otro: prometer y no dar, blandiendo permanentemente las necesidades de sus mesnadas a las que por lo general, les dan pan con queso agusanado.

Vayamos al grano. El último anuncio estrella (prometer) ha sido dejar caer la idea de que no habrá joven en España que dejará de emanciparse, tras el acuerdo entre Díaz&Sánchez a propósito de la vivienda. Por insólito que pudiera parecer en la que todavía es cuarta potencia europea el intervencionismo político en la propiedad privada, ellos, ambos, los dos, se han conjurado para excitar las bajas pasiones de los millones de jóvenes (y no tan jóvenes) españoles que quieren y no pueden.

Volverá a ser un fiasco. Eso se la trae al pairo; lo importante para el nuevo dúo es ir quemando etapas en el poder para llegar a la próxima cita electoral en las mejores condiciones de seguir en la mamandurria. La vivienda es ahora un señuelo más. Como antes lo fue el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Transparencia, la ejemplaridad en los líderes y un sinfín de señuelos más para despistarse al respetable.

La vivienda es un muy serio problema para millones de españoles. Un problema que no se puede resolver en diez minutos cambiando cromos; algo que requiere profundizar en las causas y analizar muy bien los paliativos. Creo, sinceramente, que en este como en otros asuntos de gran calado, el gobierno de coalición, acuciado por la necesidad de supervivencia mutua entre socios, han vuelto a lanzar la carnaza que habrá miles de incautos que pican.

Desde el punto de vista técnico será un fiasco. Desde el punto de vista político supondrá un desgaste más que pondrá en almoneda su incompetencia básica y, finalmente, desde el punto de vista humano un nuevo desengaño para las capas más vulnerables que, aun así, seguirán confiando en los genios del crecepelo.

Sánchez&Díaz pasarán a la historia por utilizar el señuelo como eje básico gubernamental. No tienen rival.