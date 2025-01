Sánchez vuelve a pasar por el aro de Puigdemont

Carles Puigdemont, de una tacada, ha dejado doblemente en evidencia a Pedro Sánchez, obligado a tragarse su promesa de que el decreto ómnibus -que contiene la revalorización de las pensiones y rechazado hace días por PP, Vox y Junts- no iba a ser troceado, sino que sería presentado al Congreso de los Diputados de forma idéntica a la anterior. Pues bien, a las primeras de cambio, Pedro Sánchez se ha visto obligado a rectificar, pues el nuevo decreto no contendrá casi medio centenar de las propuestas que sí iban en el que fue tumbado por la Cámara Baja la semana pasada.

Además, Puigdemont logra que la Cámara tramite la cuestión de confianza a iniciativa de Junts, asunto que el PSOE mantenía bloqueado. Es cierto que aunque el pleno del Congreso instase a Pedro Sánchez a presentar dicha cuestión de confianza, la decisión es potestad exclusiva del presidente del Gobierno, que no contempla a día de hoy ese escenario. En todo caso, si se produjera esa situación -que el presidente hiciera oídos sordos a la petición de la Cámara- Carles Puigdemont tendría muchos argumentos para seguir sometiendo a Sánchez a un auténtico calvario político.

Parece evidente que la estrategia de Junts es ir trasladando de forma progresiva a la opinión pública que Pedro Sánchez es una marioneta en sus manos, por lo que el PSOE debería caer en la cuenta de que ese es el único relato que hoy por hoy se compadece con la realidad. Sus otros relatos -como el que el decreto ómnibus no sería jamás troceado- son toda una lastimosa exhibición de impotencia, porque si algo ha quedado claro -por si alguien seguía teniendo dudas- es que quien verdaderamente manda es Carles Puigdemont, que ha vuelto a obtener una nueva victoria política. Y por partida doble. Lo que viene a confirmar que la legislatura se mueve al compás que marca el presidente de Junts. Además, claro está -resulta obvio- de que la palabra de Sánchez no vale absolutamente nada. Pero eso no es ninguna sorpresa.