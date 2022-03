La proposición no de ley del PSOE en la que sin ambages culpa a la Rusia de Putin de crímenes de guerra, remarca la posición de España dentro de la Alianza Atlántica y subraya la necesidad de continuar ayudando militarmente a Ucrania supone, por su contundencia, un giro respecto a la ambigüedad calculada de hace apenas unas semanas, cuando Sánchez anunció que nuestro país no enviaría armamento. Parece obvio que Sánchez ha cambiado de estrategia y que esta proposición socialista se aleja de la postura de sus socios de Gobierno y de aliados como ERC o Bildu. La pregunta no es baladí: ¿Está forzando Sánchez a que Unidas Podemos rompa la coalición de Gobierno? Las últimas decisiones del jefe del Ejecutivo van sistemáticamente en contra del sector podemita, lo que alienta las sospechas de que Sánchez ha decidido dar un volantazo y quitarse el lastre de la formación morada.

Por un lado, la postura socialista respecto a Rusia y, por otro, el apoyo conocido hace unas horas a Marruecos en el conflicto del Sáhara sitúan al PSOE en posiciones tan antitéticas de las de Podemos que cualquiera diría que Sánchez ha tomado la decisión de dar por finiquitada la coalición. Podemos, en relación con el asunto de Marruecos, ha acusado a Sánchez de apartarse del derecho internacional, respuesta que abre una brecha de proporciones gigantescas en el seno del Ejecutivo. No hay que ser un lince para darse cuenta de que estamos ante un punto de inflexión que puede marcar un giro pronunciado en la legislatura, más aún cuando el nuevo PP de Núñez Feijóo ya ha ofrecido a Sánchez su colaboración si se desprende de sus socios de Gobierno. Los acontecimientos se están sucediendo a toda prisa y todo apunta a que puede abrirse un nuevo escenario político, imprevisto hace unas semanas, pero obligado por las circunstancias. El volantazo de Sánchez alienta todas las hipótesis, incluido un adelanto electoral.