Dice la RAE que la locución «a sabiendas» significa hacer algo con pleno conocimiento o intencionadamente, a menudo con connotación negativa, con un ánimo expreso -para entendernos- de hacer daño. Pues bien, en una sentencia a sabiendas cuyo ponente es Rafael Sarazá Jimena, magistrado de indisimulada ideología de izquierdas, hijo de un concejal del PCE y cuya tesis doctoral fue dirigida por el no menos izquierdista Javier Pérez Royo, el Tribunal Supremo ha condenado a la empresa editora de OKDIARIO y su director, Eduardo Inda, por un delito de intromisión al honor de Pablo Iglesias.

Resulta insólito que, pese a ser desestimada la demanda por un tribunal de primera instancia y, posteriormente, por la Audiencia Provincial de Madrid, y pese a la oposición de la mismísima Fiscalía del Tribunal Supremo, que no veía delito alguno, el ponente Sarazá haya decidido imponer su criterio y condenar a OKDIARIO a indemnizar a Pablo Iglesias con 18.000 euros frente a los 250.000 euros que pedía el ex vicepresidente del Gobierno. Y cuando decimos imponer su criterio, nos referimos, expresamente y con todos los respetos, a su criterio ideológico, porque la sentencia es eso: un soberbio ejercicio de proselitismo ideológico en el que los razonamientos jurídicos sucumben ante el peso del pensamiento partidario del magistrado, dicho también con todas las cautelas.

Según consta en el informe de actividades de 2017 de Jueces para la Democracia, Sarazá Jimena causó baja en esta asociación de izquierdas en julio de 2016. Había permanecido como miembro activo de la sección territorial de Madrid hasta esa fecha. La resolución judicial considera que las informaciones de OKDIARIO se sustentaron en fuentes policiales, pero que este periódico erró a la hora de presentar la información dando por hecho que los documentos eran veraces. Aunque OKDIARIO refleja dentro de las informaciones que molestaron a Iglesias que las autoridades españolas consideraban los datos «informaciones preliminares», el juez da la razón parcialmente a Iglesias. Pues lo dicho: Una sentencia a sabiendas. O lo que es lo mismo: plenamente intencionada.