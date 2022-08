No es de buen gusto alegrarse por las bajas del adversario, pero la de Isi en el Rayo Vallecano supone una preocupación menos para Jaume Costa, Dani Rodríguez o el mismísimo Javier Aguirre. En este caso no es un gesto antideportivo, sino un alivio. Algo así como aquellos que cuando devuelven un balón que el contrario ha tirado fuera para que fuera atendido un compañero, lo hacen hacia una posición bastante más alejada de donde se originó. Y el público aplaude, claro, ¡faltaría más!.

Vallecas es un ejemplo. Tanto la afición como la plantilla están en permanente estado de guerrilla con el presidente, pero no se les nota ni en la grada ni en el campo. Algo tendrá que ver Andoni Iraola, para mi el mejor entrenador de Primera, capaz de sacar el máximo rendimiento de una plantilla que no depende de un solo hombre aunque trabaje como tal. Ningún fichaje de renombre, Lejeune, el central francés procedente del Alavés (que hoy no podrá jugar porque está expulsado) y Salvi, extremo del Cádiz. Ante el Mallorca recupera a Comesaña, centrocampista de los que harían falta en Son Moix y siempre la inspiración de Oscar Trejo entre líneas con el deseado Camello, perseguido por Ortells y cedido por el Atlético en cercanías.

También viaja con ausencias el visitante. Ni Baba, ni Angel. Pero Ruiz de Galarreta figura en la convocatoria, una buena noticia. No es probable ni lógico que vaya a jugar, pero irá tomando el pulso a la competición. El «Vasco» no dispone de grandes ni muchos recursos para intentar algo diferente. Si acaso entraría Antonio Sánchez de principio. Queda poco por elegir.

Para que nadie proteste pita uno de los mejores árbitros de Primera, el murciano Sánchez Martínez. No es infalible, de lo contrario vendría de otro planeta, pero se equivoca muy poco habitualmente. Un colegiado FIFA que inspira confianza, pero más vale que algunos de los bermellones salga con un esparadrapo en la boca.